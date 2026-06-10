Am Mittwoch vor einer Woche wurde auf einer Kreuzung an der Tändelwiese in Graz-Gries ein 62-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst. Der Mann erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Weiterhin gesucht wird der Lenker des Fahrzeugs, er hatte danach Fahrerflucht begangen.

Mittlerweile konnte die Grazer Verkehrspolizei neue Erkenntnisse zu dem Unfallfahrzeug gewinnen. Demnach handelt es sich um einen gelben Peugeot 208 (Baujahr 2020 bis 2024) mit einem GU-Kennzeichen. Am Fahrzeug dürften Stahlfelgen mit Zierkappen montiert gewesen sein. Außerdem müsste das Auto vorne bzw. am rechten vorderen Reifen beschädigt worden sein.

Unfall passierte bei Trafik in der Puchstraße

Passiert ist der Unfall am 27. Mai kurz nach 10 Uhr bei der Trafik im Kreuzungsbereich der Tändelwiese mit der Hergottwiesgasse bzw. der Puchstraße. Der stark alkoholisierte Mann befand sich bei den Taxiparkplätzen, als er von dem Auto erfasst wurde.

Der Grazer erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz in das LKH-Universitätsklinikum eingeliefert. Der Fahrer oder die Fahrerin des gelben Pkw setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Verkehrsinspektion Graz 1: Tel. 0 59 133 - 654110.