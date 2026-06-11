Es wurde gewählt am Montag in Schladming. Eine Änderung gab es aber nicht etwa in der Gemeindestube der WM-Stadt, sondern beim örtlichen Wintersportverein. Dessen bisheriger Obmann Hansjörg Stocker, der dem Verein in den vergangenen vier Jahren vorgestanden ist, hat sein Amt „aus zeitlichen Gründen“ niedergelegt, wie der hauptberufliche Geschäftsführer des Congress Schladming erklärt. „Ich habe von Anfang an gesagt, ich versuche eine Periode. Das habe ich durchgezogen.“

Die Entscheidung, den Hut zu nehmen, sei ihm nicht leichtgefallen, „aber ich bin beruflich sehr eingespannt – und der WSV ist ja auch kein Club mit nur zwei Sitzungen im Jahr. Durch das Nightrace ist das schon ein Ganzjahresjob“, so Stocker. Mit seinem Nachfolger sei er „sehr zufrieden. Er ist ein cleverer Bursche. Und auch im restlichen Vorstand sitzen eingefleischte Leute, die alles im Griff haben“.

Seit 20 Jahren beim Verein

Und wer wurde nun am Montagabend – einstimmig übrigens – zum neuen Obmann gekrönt? Es ist Georg Skopek. Der 39 Jahre alte Schladminger ist seit 2022 im Vorstand, gehört dem WSV aber schon seit 20 Jahren an. „Unter Hans und Elisabeth Grogl war ich beim Weltcup und der WM dabei. Beim Nightrace war ich bisher für die Side Events wie Gala und Charity-Race wie auch für die Ehrengäste zuständig“, sagt er. Seine Ziele für den Verein mit rund 1500 Mitgliedern? „Er wurde bisher gut geführt, das will ich beibehalten“, so Skopek.

Schladmings Bürgermeister Hermann Trinker gratulierte dem neuen Obmann © WSV Schladming

Dazu gab es eine Neuerung: die Einführung eines Beirates. Ihm gehören unter anderem die ehemaligen Skirennläufer Hans und Bernhard Knauß sowie Michael Tritscher an. Mit dem Beirat will man den Verein „breiter aufstellen, es sollen Wissen, Erfahrung, Netzwerke und Expertise von außen einfließen. So kann man sich gegenseitig aufmerksam machen auf Sachen, die geändert oder angepasst werden sollen“.

Und was macht Stocker künftig? Im Vorstand des WSV wird er nicht mehr tätig sein, „aber ich werde da sein, wenn Hilfe gebraucht wird“.