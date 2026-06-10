Was passiert, wenn Märchenwelt und Realität aufeinandertreffen, damit haben sich Schülerinnen und Schüler der MS Gröbming jüngst auf der Bühne auseinandergesetzt. Und die Probleme, die sich daraus ergeben, in dem Theaterstück „Märchen versus reale Welt“ ihrem Publikum dargestellt.

Selbiges bestand bei der Generalprobe aus Schülern der umliegenden Schulen. Bei der Abendvorstellung haben sich neben Eltern und Angehörigen dann unter anderem etliche Ehrengäste eingefunden, unter ihnen etwa Gröbmings Vizebürgermeisterin Alexandra Rauch, Pater Andreas Scheuchenpflug, Elisabeth Rechberger, die Leiterin der Schulsozialarbeit, und die Direktoren Daniela Warter (VS Gröbming) und Bernd Binderbauer (MS Irdning).

Musikalisch umrahmt wurde die Vorstellung der Schauspielgruppe vom Schulchor unter der Leitung von Margit Maierhofer und einem Lehrer-Ensemble. In den Pausen sorgten darüber hinaus Tanzgruppen, bestehend aus Schülern der verschiedensten Klassen, mit atemberaubenden Akrobatikeinlagen für Unterhaltung.