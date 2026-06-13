Können Sie sich noch an die Sommer in Graz vor einigen Jahrzehnten erinnern? Die Akademie Graz ist nächstes Jahr 40 Jahre alt. Sie wurde 1987 als Bildungsakademie gegründet, um gesellschaftliche Brennpunkte aktiv zur öffentlichen Diskussion zu stellen, und es war Emil Breisach damals ein Anliegen, die drückende Ruhe in der Stadt mit künstlerischen Sommerkursen zu beleben.

Heute ist Graz eine pulsierende Stadt. Die vielen Kulturorte sind demokratiepolitisch bedeutsam. Sie sind nicht nur Räume für Kunst, sondern auch für Austausch und Begegnung, auch als Abhilfe gegen die digitale Vereinsamung. Der politische Umgang mit der Finanzkrise lässt jedoch eine Kulturwüste drohen. Kulturförderung wird auf allen Ebenen zugleich gekürzt: Bund, Land und Stadt. Mit Idealismus und ehrenamtlichem Einsatz wie bisher kann das nicht mehr abgefedert werden. Die städtische Kulturpolitik ist Teil dieser Gesamtlage, findet aber kein Konzept dafür, außer kollektivem Durchtauchen mit offenem Ausgang.

Wie beim Jenga: Welches Element, das man herauszieht, wird alles zum Einsturz bringen?

Die lange Zeit der Randlage des Kulturbereichs im Blick der Politik bewirkt nun eine erhebliche Handlungsunfähigkeit. Es ist wie ein Jenga-Spiel: Welches Element, das man herauszieht, wird alles zum Einsturz bringen, ohne dass man das wollte? Wer wird das gewesen sein wollen? Innovation, die Investition in eine gute Zukunft, das ist das, was als Erstes verzichtbar scheint. Spardruck befördert irrationale Entscheidungen.

Der freie Kulturbereich steht für eine mit dem Publikum gelebte aktuelle Kultur. Als Ganzes betrachtet, schafft er viele Arbeitsplätze und ist ein wichtiger Auftraggeber für Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe vor Ort. Jede Arbeitsstunde fließt ins Programm. Er bietet, als Gesamtes, in Graz täglich ein internationales Kulturprogramm mit regionaler Verankerung an, was etwa einem Vielfachen des steirischen herbst entspricht. Wenn es jetzt um alles geht, wäre vielleicht zu überdenken – bevor hier die Leitung neu ausgeschrieben wird –, ob dessen Budget zwischenzeitlich nicht auch zur Rettung des Grazer (und steirischen) Kulturlebens verwendet werden könnte? Und mit einem kleinen Aufschlag auf die Tourismus-Abgabe das freie Kulturbudget absichern?

Das Grazer 900-Jahr-Jubiläum als Chance für neue Impulse

In Krisenzeiten nur das Weniger im Blick zu haben, macht depressiv und lässt übersehen, dass man genau jetzt eigentlich in die Zukunft investieren müsste. Jetzt wäre Zeit für große Revisionen – was brauchen wir, was nicht – und für Visionen: Was wollen wir, was nicht. Hier kommt das Graz-Jubiläum ins Spiel, das, obwohl mit einem falschen „Gründungsdatum“ 1928 gestartet, eine außergewöhnliche Tradition hat. Alle 50 Jahre wurde bisher gemeinsam mit den Bewohner:innen der Stadt überlegt, was die nächsten Schritte sind. Graz wäre heute nicht der touristische Hotspot, wäre nicht zum Jubiläum 1978 die Altstadt umfassend saniert worden, mit einem gewichtigen Ausmaß an Bürgerbeteiligung. Das Ergebnis: Nachher waren alle stolz auf Graz. Und zu so einem Aufbruch sollten wir 2028 nicht in der Lage sein?

Wirtschaft, Sport, Wissenschaft, Stadtplanung, Klima, Soziales, Tourismus, … in allen Bereichen der Stadt liegt sicherlich ein Beitrag zum Jubiläum auf der Hand. Alles, was es dafür bräuchte, ist, seitens der Stadt dazu aufzurufen – sogar mit dem Bekenntnis, dass kein Geld dafür da ist. Denn das sagt die Bürgermeisterin zum Jubiläum. Ich bin mir sicher, dass die Freude, etwas zu gestalten, nicht nur im Kulturbereich zu Hause ist. Die Grazer:innen können ihr Jubiläum auch selbst in Gang bringen, für ihre Stadt, in der sie gerne leben. Früher wurden Kathedralen durch den Beitrag von Bürger:innen erbaut. Mit bürgerlichem Engagement müsste es auch heute möglich sein, ein gemeinsames Zukunftsfest aufzustellen. Das wäre dann wieder ein Meilenstein der Stadtgeschichte: ein Jubiläum der Stadt mit den zukunftsweisenden Ideen ihrer Bewohner:innen – und wenn es nicht anders geht, auch ohne die Stadtregierung.

Das sagt die Stadtpolitik

Kulturstadträtin Claudia Unger (ÖVP): „Die Linkskoalition im Rathaus gibt vor, das ,Kulturland retten‘ zu wollen, hat aber selbst bei der Kultur den Rotstift angesetzt. Nur Eisenstadt und Klagenfurt geben pro Kopf weniger Geld für Kultur aus als Graz. Das Stadtjubiläum wäre eine gute Gelegenheit, einen positiven Impuls zu setzen. Nicht nur die Kultur, auch Wirtschaft und Tourismus würden davon profitieren. Die Bürgermeisterin ist dafür nicht zu haben. Ihre Agenda beschränkt sich auf das Sozial-Thema. Dadurch verhindert sie aber die Weiterentwicklung der Stadt. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es auch zukunftsgerichtete Vorhaben.“

Claudia Schönbacher (KFG): „Graz befindet sich auch dank der rot-rot-grünen Stadtkoalition in einem Schuldenchaos. Daher finden wir als Bürgerliste KFG es mehr als notwendig und richtig, dass auch die Kulturförderung massiv reduziert wird. Die Aufgabe des Staates ist es, die Kunstfreiheit zu schützen, jedoch nicht eine finanzielle „Dauer-Alimentierung“ zu gewährleisten. Die staatliche Kunstförderung ist daher auf das finanziell notwendigste Mindestmaß in Form einer Anschubfinanzierung zu reduzieren. Der Sparkurs im Kulturbereich muss weiter verschärft werden.“