Seit 14 Jahren hat sich die Musikgruppe „gschrems“ aus Mörtschach der musikalischen Unterhaltung verschrieben. Um dies mit Wegbegleitern, begeisterten Zuhörern, Kollegen und Musikinteressierten zu feiern, hat sich die Formation etwas Besonderes überlegt. „Für die Sonnenwende haben wir uns ein Fest einfallen lassen, das Wort, Musik und Licht miteinander kombiniert. Eine solche Veranstaltung hat es im Mölltal noch nie gegeben. Alles, was wir wissen, ist, dass wir ein neues Konzertformat etablieren wollen. Dieses verbindet mehrere Elemente, wie beispielsweise das Visuelle mit dem Auditiven. Was genau uns erwartet, wissen wir selbst noch nicht – es ist auch für uns neu“, schildert Bandmitglied, Popularmusiker, Musikschullehrer und Wissenschaftler Benedikt Plößnig.

Heimspiel in Mörtschach

Gemeinsam mit Medienpädagogin und Kulturmanagerin Jasmin Wallner und Mechatroniker und Landwirt Hubert Göritzer freut er sich auf das „Heimspiel“. Die Mitglieder der Dreierformation stammen alle aus Mörtschach, wuchsen nur wenige Häuser voneinander entfernt auf. „Wir haben die letzten 14 Jahre viel gesehen, waren ständig unterwegs und haben aufregende Dinge erlebt – darunter zahlreiche Konzerte in Kärnten sowie Ost- und Südtirol und Fernsehauftritte. Deshalb wollten wir zurückkehren und ein Konzert in unserer Heimat spielen. Wir hoffen, dass die Idee angenommen wird“, sagt Plößnig.

Ein „ganz besonderer Sound“

Ihren Musikstil beschreiben die Musiker, deren Freundschaft über die Jahre „musikalisch gewachsen“ ist, als „alpenländische Musiktradition, die auf moderne Klangwelten trifft – mal erdig und tief verwurzelt, mal luftig und unkonventionell.“ Volksmusik, Jazz und moderne Einflüsse verschmelzen miteinander zu einem „ganz besonderen Sound“.

Dieser ergibt sich durch die verschiedenen musikalischen Zugänge. „Ich bin Klarinettist, Saxophonist und Kontrabassist. Jasmin spielt die Harfe. Sie musiziert und singt schon seit ihrer Kindheit. Hubert ist Autodidakt und erlernte die Steirische Harmonika in seinem Familienumfeld. Wir bringen alle unterschiedliche musikalische Einflüsse mit und genau das macht unsere Eigenkompositionen so besonders“, sagt Plößnig.