Die 92. Minute im zweiten Gruppenspiel gegen Chile bei der WM 1998 wird vielen österreichischen Fußballfans wohl bestens im Gedächtnis sein. Ivica Vastic bekam einen Pass von Roman Mählich, dribbelte kurz an und zirkelte den Ball zum 1:1-Endstand ins Kreuzeck. Es ist der bis dato vorletzte Treffer eines Österreichers bei einer Fußball-WM, bei der abschließenden 1:2-Niederlage gegen Italien, die das Gruppenaus besiegelte, traf noch Andreas Herzog.

28 Jahre später wird die ÖFB-Elf hoffentlich wieder über ein Tor bei der WM-Endrunde jubeln dürfen, für Vastic ist die Elf von Ralf Rangnick gut eingespielt: „Ich glaube, das Team hat gute Automatismen. Das hat es in der Qualifikation und auch in den Testspielen gezeigt. Jeder weiß, worum es geht. Das zeigen die Spieler auf dem Platz. Die meisten spielen im Verein ein ähnliches System und dadurch tun sie sich natürlich leichter.“ Die große Stärke des Teams sieht der 56-Jährige in der Geschlossenheit, wenngleich er einen Spieler herausstreicht: „Das Kollektiv macht die Mannschaft so stark. Marko Arnautovic ist aber, wenn er gesund ist und die vollen 90 Minuten schafft, der wichtigste Spieler. Diese Kombination ist sehr gut. Arnautovic kann aus jeder Situation etwas machen und das gibt dem restlichen Team natürlich Sicherheit.“

Vastic kann dem offensiven Spielstil des ÖFB-Teams viel abgewinnen. Bei der letzten WM-Teilnahme Österreichs mit Teamchef Herbert Prohaska war die Anlage eine andere. „1998 hätten wir vielleicht mehr Risiko nehmen sollen, da war alles sehr vorsichtig angelegt“, erklärte der damalige Star des SK Sturm. „Die Art und Weise wie die Mannschaft heute spielt, offensiv, mit Drang nach vorne, da tun sich unsere Spieler leichter. Natürlich ist das aber auch mit Risiko verbunden.“

Für Vastic, der neben der WM 1998 auch bei der Heim-EM 2008 Turniererfahrung sammelte und gegen Polen das erste Tor in Österreichs EM-Geschichte erzielte, ist das Geheimnis des Erfolgs bei Endrunden klar: „Teamgeist ist die Grundlage. Es ist ein Mannschaftssport und es geht nicht um persönliche Egos. Jeder muss seine Qualitäten in den Dienst der Mannschaft stellen und das Beste daraus machen, denn nur als Mannschaft wird man Erfolg haben.“

Für das Auftaktspiel gegen Jordanien sieht der 50-fache Teamspieler die Mannschaft gerüstet, er warnt aber auch: „Wir sind Favorit, aber es gibt keine Außenseiter mehr. Alle spielen Top-Fußball, alle sind topfit und von daher wird es kein leichtes Spiel sein. Aber ich glaube, dass unsere Qualität für einen Sieg reicht.“ Weit schwieriger wird das zweite Gruppenspiel (22. Juni, 19 Uhr MESZ) gegen Weltmeister Argentinien. Vastic gerät besonders bei einem Spieler ins Schwärmen: „Messi ist immer Messi. Er ist ein Spieler, der jede Situation gut lösen und ein Spiel entscheiden kann. Argentinien ist aber nicht nur Messi. Die sind hart, kompromisslos und technisch gut und es wird nicht einfach sein.“ Doch auch hier sieht er David Alaba und Co gerüstet: „Wenn wir einen guten Tag erwischen und unsere Tugenden auch auf den Platz bringen, können wir vielleicht ein gutes Ergebnis erzielen.“

Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka sind zwei Spieler neu im Team. Beide feierten ihr Debüt im März, nachdem sie sich für einen Nationenwechsel entschieden hatten. Auch Vastic, der 1991 aus Kroatien nach Österreich kam, erhielt erst 1996 die Staatsbürgerschaft und feierte sein Debüt für die Nationalmannschaft im Alter von 26 Jahren. Parallelen sieht er zwischen sich und den beiden Mittelfeldspielern aber keine: „Ich glaube, dass das nicht viel miteinander zu tun hat. Die beiden sind einberufen, da sie super Fußballer sind. Beide werden ihre Chance nutzen und gut spielen.“

Vertragsverlängerung von Rangnick wäre „ganz wichtig“

Abschließend ist für Vastic auch die Vertragssituation von Rangnick Thema. Das Arbeitspapier des Deutschen läuft nach der Endrunde aus, eine Verlängerung ist bis dato nicht passiert, ein Abgang damit weiter möglich. „Ich glaube schon, dass eine Vertragsverlängerung ganz wichtig wäre. Er hat gezeigt, dass er ein Fachmann ist und den österreichischen Fußball versteht. Es wäre schade, wenn der Weg nicht fortgesetzt wird“, sagte Vastic.