Erneut kam es am Samstag zu einem schweren E-Scooter-Unfall in Kärnten: Gegen 21.20 Uhr lenkte ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt seinen E-Scooter auf der Gemeindestraße in Kühnsdorf (Bezirk Völkermarkt) vom alten Bahnhof kommend in Richtung Kreisverkehr. Bei diesem Kreisverkehr fuhr er ein und wurde auf Höhe der zweiten Ausfahrt von einem Auto, gelenkt von einem 63-jährigen Völkermarkter, erfasst und zu Boden gestoßen.

Der 43-Jährige wurde nach Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades durch die Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Während ein mit dem 63-Jährigen durchgeführter Alkotest negativ verlief, wurde bei dem E-Scooter-Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt.