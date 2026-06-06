„Ganz ehrlich: Spinnsch du eigentlich?“, „Hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, da reinzukommen“ oder „Sicherheitskonzept geht voll auf“ - an den Reaktionen der Fans sieht man, dass der Vorarlberger Rapper Bada auf Social Media für viel Irritation gesorgt hat. Vor einer Woche veröffentlichte er ein Video, in dem er als Handwerker verkleidet ins ORF-Landesstudio in Dornbirn eindringt und eine „Livesendung“ crasht. Jetzt hat sich geklärt, was dahinter steckt.

Ausgestattet mit Handwerkskoffer, Schutzbrille und einer orangen Warnweste betritt der Mundart-Rapper aus Göfis im Clip das Landesstudio. Beim Portier behauptet Bada unter falschem Namen, im Studio eine Glühbirne tauschen zu müssen. Der Rapper, der bürgerlich Philipp Bali heißt, wartet nicht wie abgemacht im Foyer, sondern bittet einen Mitarbeiter, ihm Zugang zum Studio zu verschaffen.

ORF: „Immer diese Rapper...“

Im „Vorarlberg Heute“-Studio spricht gerade eine Moderatorin. Ohne Hemmungen rennt Bada vor die Kamera und sagt: „Am Freitag droppt der neue Bada Song ‚Grüß Gott in Vorarlberg‘.“ Im Hintergrund hört man einen Techniker auf Vorarlbergerisch schreien: „He, was duascht du do? Usse!“ Schnell macht sich der „Handwerker“ aus dem Staub. Weil das Video jedoch sehr echt wirkt, sind viele Fans irritiert - war das wirklich so live im Fernsehen? „Immer diese Rapper...“, schrieb der ORF Vorarlberg als Kommentar unter dem Video, das knapp 200.000 Mal aufgerufen wurde.

Song über virales TV-Format

Spätestens jetzt ist klar: Der ORF Vorarlberg war eingebunden, der „Zwischenfall“ kam nie auf Sendung. Für den neuen Song „Grüß Gott in Vorarlberg“ haben Bada und das Social-Media-Team des ORF sogar zusammengearbeitet. Darin geht es um ein traditionsreiches Format der Sendung „Vorarlberg Heute“ - seit 1988 werden unter dem Motto „Grüß Gott in Vorarlberg“ vor jeder Sendung kurze Einspieler von Menschen in ihrem Alltag gezeigt. Etwas Ähnliches gibt es auch bei „Burgenland Heute“, in der Steiermark und in Kärnten startet die lokale Nachrichtensendung ohne einen solchen Einspieler.

Die „Grüß Gott in Vorarlberg“-Clips aus der eher bei Älteren beliebten Lokalsendung aus dem Ländle gehen aber auch bei Jungen immer wieder viral. So zum Beispiel Werner Linder, der in seinem Garten Darts spielt und den Pfeil verschießt.

„Jeder muss schmunzeln oder lachen“

Der weit über Vorarlberg bekannte Dart-Fail wird zum zentralen Thema im humorvollen Song von Bada. Der Rapper zeigte im „Grüß Gott in Vorarlberg“-Clip vom Freitagabend, wie es richtig geht.

Der Song - ein Remix des TV-Formats - ist seit Freitag auf allen gängigen Plattformen verfügbar. „Jeder muss glaub ich schmunzeln und lachen, wenn er den Song hört“, sagte Bada in einem Bericht von „Vorarlberg Heute“. Jetzt ist das Ländle neben „Oho, Vorarlberg“ vielleicht um eine lokale Hymne reicher.