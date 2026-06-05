Große Freude herrschte kürzlich im Steiermarkhof in Graz, wo die diesjährige Meisterbrief-Verleihung der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle der Landwirtschaftskammer Steiermark stattfand. Insgesamt 69 Absolventinnen und Absolventen aus fünf verschiedenen landwirtschaftlichen Ausbildungsgebieten konnten dabei ihren Meisterbrief entgegennehmen und damit die höchste praktische Berufsausbildung in der Land- und Forstwirtschaft erfolgreich abschließen.

Auch Absolventen aus dem Oberen Murtal sind dabei. Die Meisterprüfung in der Landwirtschaft erfolgreich abgelegt haben Stefan Gerold aus St. Peter am Kammersberg sowie Johannes Reinhard Gruber aus Weißkirchen. Ziel der Ausbildung ist es, die Absolventinnen und Absolventen optimal auf die Führung und Weiterentwicklung landwirtschaftlicher Betriebe vorzubereiten.