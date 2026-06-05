Das Frühlingskonzert des Männergesangsvereines Weißkirchen, wie schon in den letzten Jahren am Abend vorm Fronleichnamstag, lockte auch heuer wieder viele Interessierte in den Panthersaal. Neben den 33 Sängern war auch die Gastgruppe, die „Ligister Schülcherleitnmusi“ aus der Weststeiermark, ein Publikumsmagnet.

Mit einem flotten Marsch zog die Musik ein, und die Sänger legten bald darauf stimmgewaltig unter der bewährten Leitung von Herbert Bojer los. Sie boten ein abwechslungsreiches Programm, das eindrucksvoll die Bandbreite des MGV darlegte.

Durch das Programm führte Obmann Harald Rössler, er stellte auch zwei neue Sänger (Elias Diethart und Mario Steiner) sowie einen Wiedereinsteiger (Manfred Reicher) dem Publikum vor.