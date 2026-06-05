Vor Kurzem stand Niederösterreich ganz im Zeichen des internationalen Frauenradsports. Bei der Sportland Niederösterreich Women-Tour kämpften 23 Teams aus elf Nationen auf anspruchsvollen Strecken um Sekunden und Platzierungen. Mitten im hochkarätigen Teilnehmerfeld präsentierte sich auch die Damenmannschaft des ARBÖ-ASKÖ Rapso Knittelfeld in ausgezeichneter Form.

Besonders stark in Szene setzte sich die Slowenin Tjaša Šušnik, die auf der schweren Schlussetappe auf das Hochkar einen hervorragenden dritten Platz erreichte. Mit konstanten Leistungen über alle Etappen hinweg belegte sie zudem Rang neun in der Einzelgesamtwertung.



Auch Teamkollegin Nadja Heigl zeigte mit Platz 20 in der Gesamtwertung eine starke Vorstellung. Gemeinsam mit Romana Slavinec und Marie-Therese Moser sorgten das Quartett für ein weiteres Ausrufezeichen in der Mannschaftswertung.

Dort erreichte das Quartett des RC Knittelfeld den achten Rang und behauptete sich damit gegen zahlreiche National- und Kontinentalteams. Das Ergebnis unterstreicht einmal mehr die positive Entwicklung des Knittelfelder Frauenradsports auf internationalem Niveau.