Kurze Aufregung Dienstagabend bei der Kärnten Therme in Villach. Kurz nach 19 Uhr war im Technikkeller im Bereich eines Elektroverteilers ein Brand ausgebrochen. Die Hauptfeuerwache Villach (HFW) und die Freiwillige Feuerwehr (FF) Judendorf wurden gegen 19.15 Uhr alarmiert. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand bereits von den Technikern vor Ort gelöscht werden. „Die haben super schnell reagiert“, sagt Einsatzleiter Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der HFW.

Die beiden Feuerwehren, die mit etwa 40 Kräften im Einsatz standen, mussten den betroffenen Bereich nur noch rauchfrei machen. „Es bestand keine Gefahr für die Thermengäste“, so Regenfelder abschließend. Gegen 19.45 Uhr war der Einsatz wieder beendet.