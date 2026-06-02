Der Sommertourismus in Österreich lebt zum Großteil von Stammgästen. Der Anteil der Urlauberinnen und Urlauber, die mindestens einmal in der Saison kommen, beträgt laut Österreich Werbung 66 Prozent. Die meisten Reisenden kamen im Vorjahr aus Deutschland (44 Prozent) und Österreich (29 Prozent). Mit großem Abstand dahinter folgten die Niederländer (fünf Prozent) auf Platz drei.

Auf Urlauberinnen und Urlauber aus Österreich entfiel vergangenen Sommer sogar ein Stammgäste-Anteil von 87 Prozent. Die Deutschen sind zu 68 Prozent Stammgäste und liegen damit ebenfalls über dem Durchschnitt. An Österreich lieben die Urlauber vor allem die Berge, die Landschaft generell bzw. das Angebot an Wanderwegen.

Recherchiert wird im Netz, gebucht direkt bei der Unterkunft

Im Vorjahr waren die Sommergäste durchschnittlich 52 Jahre alt. Für die Hotelsuche begaben sich über 70 Prozent ins Internet. Fast zwei Drittel buchten dann aber direkt beim Gastgeber und nur 22 Prozent bei Plattformen bzw. Reisebüros oder Reiseveranstaltern online. Im Schnitt gaben die Touristinnen und Touristen in Österreich im Vorjahr pro Tag 193 Euro aus.

Die Deutschen kommen zu 80 Prozent zum Wandern nach Österreich. Die meisten von ihnen buchen am liebsten eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus. Gäste aus Österreich entscheiden sich am öftesten für ein 4-Stern-Hotel.

24 Millionen Urlauber erwartet

Sechs Prozent urlauben am Campingplatz, in Privatquartieren mit weniger als zehn Betten urlauben vier Prozent, am Bauernhof zwei Prozent oder ebenfalls zwei Prozent urlauben unentgeltlich bei Freunden oder Verwandten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 6,8 Übernachtungen.

Fast drei Viertel der Sommergäste kommen mit dem Auto, 14 Prozent mit dem Zug und acht Prozent mit dem Flugzeug. Bei Bahn und Flieger gab es leichte Zuwächse, Pkw-Anreisen gingen etwas zurück. Drei Prozent kamen mit dem Wohnmobil.

Für den heurigen Sommer rechnet die Österreich Werbung mit bis zu 24 Millionen Urlauberinnen und Urlauber. Das wären um zwei Millionen mehr als im Vorjahr.