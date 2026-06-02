Noch wird in der Volksschule Grieselstein in Jennersdorf gelernt, gespielt und gelacht. Doch das wird sich ändern. Die Schule mit aktuell zwölf Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren wird im Herbst 2027 geschlossen. Das bestätigt die burgenländische Bildungsdirektion auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

Gemeinderat besiegelte Volksschul-Aus

Das Aus für den Schulstandort, an dem seit 1877 unterrichtet wird, besiegelte ein Beschluss in der jüngsten Gemeinderatssitzung. 17 der 20 Gemeinderäte votierten in geheimer Abstimmung für die Schließung, so Jennersdorfs Bürgermeister Reinhard Deutsch: „Es geht in erster Linie um die finanzielle Belastung, die der Erhalt der Volksschule Grieselstein mit sich bringt.“

Die Außenstelle der Volksschule Jennersdorf koste 30.000 Euro pro Jahr – ohne Personalkosten. „Um nicht zur Konsolidierungsgemeinde zu werden, müssen wir gegensteuern. Im Vorjahr haben wir daher eine Steuerungsgruppe gebildet, die die 1600 Konten der Gemeinde durchgearbeitet hat. Wir müssen rund 1,7 Millionen Euro sparen“, so Deutsch. Außerdem gebe es in der Gemeinde mit der Volksschule Jennersdorf eine Pflichtschule, die die Kapazitäten habe, um die zwölf Kinder aufzunehmen.

Bürgermeister Reinhard Deutsch nennt notwendige Sparmaßnahmen der Gemeinde als Grund für die Schließung der Volksschule © Gerald Hirt

Konkrete Pläne, wie das Gebäude weitergenutzt werden soll, gibt es laut Deutsch noch nicht. Es gebe aber Ideen, die Räumlichkeiten für Vereine, Familien- und Bildungsangebote zu nutzen. „Verkauft wird es aber nicht“, betont Deutsch.

Zwischen Enttäuschung und Hoffnung

Für Schulleitung und Lehrkräfte ist der Gemeinderatsbeschluss dennoch schwer nachvollziehbar. „Eltern, die Kinder mit besonderem Förderbedarf, ADHS oder Asperger haben, kommen bewusst zu uns. Ein kleiner Rahmen ist für diese Kinder oft besser als eine Schule mit über 100 Kindern“, so Marlies Meitz, Direktorin der Volksschulen Grieselstein und Jennersdorf, und Klassenlehrerin Silvia Motschilnig unisono. Das Entgegenkommen der Gemeinde, die Schließung, die ursprünglich schon diesen Herbst geplant war, um ein Jahr zu verschieben, ändere daher wenig an der Enttäuschung. Meitz: „Es ist ja auch nächstes Jahr schade um die Schule.“

Die zwölf betroffenen Schülerinnen und Schüler werden ab Herbst 2027 an der Volksschule Jennersdorf unterrichtet © KLZ / Ramona Lenz

Auch bei den Eltern sorgt die Entscheidung für große Betroffenheit: „Wir sind enttäuscht, auch wenn wir Verständnis dafür haben, dass die Gemeinde vor finanziellen Herausforderungen steht und verantwortungsvoll wirtschaften muss. Dennoch ist für viele Eltern nicht nachvollziehbar, ob die Schließung tatsächlich die erhofften nachhaltigen Einsparungen bringt“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Besonders schmerzlich: Viele Eltern haben mit der Schule durchwegs positive Erfahrungen gemacht. Auch die betroffene Mutter Kerstin Leitner: „Mein Kind mit besonderen Bedürfnissen besuchte vier Jahre lang diese Volksschule. Die individuelle Betreuung, die familiäre Atmosphäre und die außergewöhnliche pädagogische Arbeit vor Ort haben es ermöglicht, dass sich mein Kind schulisch und persönlich hervorragend entwickeln konnte.“ Trotz der bevorstehenden Schließung wird sie auch ihr jüngeres Kind an der Volksschule Grieselstein anmelden: „Selbst wenn es nur ein Jahr ist, möchten wir ihm diese Erfahrung ermöglichen.“

Eltern hoffen auf Wende

Noch hoffen die Eltern auf ein Weiterführen der Schule. „Die neue Novelle des burgenländischen Pflichtschulgesetzes hat bei uns Hoffnung geweckt. Wir verstehen sie als Bekenntnis zu kleinen Schulstandorten und Grieselstein erfüllt mit aktuell zwölf Kindern die Voraussetzungen, die der Gesetzgeber für den Bestand kleiner Volksschulen geschaffen hat.“

Von der Bildungsdirektion heißt es dazu lediglich: „Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler bewegt sich seit Jahren bei zwölf und wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Die Schule wurde seitens der Gemeinde aus finanziellen Gründen geschlossen.“