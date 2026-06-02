Vom Büro in den Stall und dann in die eigene Praxis. Elisabeth Stoiser aus Preding hat noch einmal umgesattelt. Nach der HLW arbeitete die Weststeirerin zuerst in einem Büro, bevor sie als Reitlehrerin am elterlichen Betrieb tätig war.

„Ich habe mein Hobby zum Beruf und dann wieder zum Hobby gemacht“, erzählt Stoiser lachend. Diätologie habe sie immer interessiert, mit dem Studium an der Fachhochschule Joanneum erfüllte sie sich einen Traum. Der eigene Chef zu werden kristallisierte sich während des Studiums immer mehr heraus. Im Februar wagte die 40-Jährige dann den Sprung in die Selbstständigkeit.

Praxis in Graz

Seit Februar führt sie die Praxis „Ernährung für dich“ in der Liebenauer Hauptstraße in Graz, wo Stoiser mittlerweile auch lebt. Wenn es um das Thema Ernährung geht, hat sie für ihre Kundinnen und Kunden das passende Rezept. Wobei es ganz darauf ankomme, was das Ziel sei, von der Ernährungszunahme, über Gewichtsreduktion bis hin zur Ernährung bei Krankheit, wie Krebs.

Die Diätologin sieht in der heutigen Zeit bei vielen eine Herausforderung gesundes und bewusste Essen im Alltag zu integrieren. „Viele haben nicht die Zeit frisch zu kochen, das Mittagessen in Ruhe einzunehmen. Hier unterstütze ich ebenfalls. Man muss auch nicht jeden Tag perfekt essen. Wichtig ist eine gesunde Basis, Menge und Kombination“, zeigt die Expertin auf. Darf es da trotzdem auch privat hin und wieder ein Stückerl Schokolade sein? „Ja, das darf es natürlich auch“, verrät Stoiser.

Den Sprung in die Selbstständigkeit bereut sie übrigens nicht. Ganz im Gegenteil, sie würde es immer wieder genau so machen. Langfristig möchte die Diätologin übrigens auch einen Schwerpunkt auf Kunden mit onkologischer Erkrankung setzen. Neue Kundinnen und Kunden begrüße sie zudem noch gern in ihrer Praxis, Kapazitäten gebe es noch.