Kim Kardashian geht Fahrradfahren – und Millionen Fans aus aller Welt rasten aus. Der US-Reality-Star postete auf Instagram Fotos und ein Video von einer ganz besonderen Fahrradtour. Mit dabei niemand Geringerer als Formel 1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Die beiden Superstars sollen schon länger ein Paar sein, offiziell bestätigt haben die beiden die Beziehung aber nie. Nun zeigen sich der 41-Jährige und die 45-Jährige offen verliebt bei ihrer Fahrradtour durch New York. Es sind die ersten gemeinsamen Bilder, die die Zwei posten. Damit ist ihre Liebe wohl „Instagram-offiziell“.

Auch wenn die Tour reichlich wackelig ausfällt und Kardashian im Kurz-Video fast in Lewis Hamilton kracht, mehr als einer Million Menschen „gefällt das“. Die Kommentarspalten quellen über vor Herzen und Glückwunsch-Bekundungen.

Spekulationen über Spielberg-Besuch

Kardashian und Hamilton sind jedenfalls schon jetzt die Lieblinge der US-Klatschblätter. In den letzten Monaten wurden der Brite und die US-Amerikanerin immer öfter gemeinsam gesichtet, etwa während des Grand Prix in Japan. Auch Kims berühmte Schwester Khloé Kardashian und Kims Sohn Saint West besuchten den Ferrari-Star an der Rennstrecke. Für die Millionen-Fans des Reality-Stars lebt damit die Hoffnung, Kim Kardashian künftig häufiger bei Formel-1-Rennen zu erleben. In Fan-Foren werden bereits die Privatjets des Kardashian-Clans getrackt, um Besuche im Paddock vorherzusagen.

Ob Kardashian tatsächlich auch nach Österreich kommt, ist angesichts des vollen Terminplans des US-Superstars freilich mehr als fraglich. Andererseits gilt das Rennen in Spielberg am 28. Juni als vergleichsweise ruhig, die Promi-Dichte ist wesentlich geringer als etwa in Monaco oder Miami. Mit ihrem Privatjet könnte Kardashian direkt am Militärflugplatz in Zeltweg landen, von dort sind es nur wenige Hundert Meter bis zum Red Bull Ring.

Berühmte Familie mit berühmten Partnern

Lewis Hamilton reiht sich in eine lange Liste prominenter Partner ein. Kim Kardashian, die vierfache Mutter ist, war unter anderem mit Rapper Kanye West verheiratet und datete Comedian Pete Davidson. Kims Schwester Kylie Jenner ist mit Schauspieler Timothée Chalamet, Kendall Jenner soll mit Frankenstein-Schauspieler Jacob Elordi zusammensein. Kourtney Kardashian wiederum ist mit Blink 182-Schlagzeuger Travis Barker verheiratet.