Nur noch zehn Mal schlafen, dann ist es so weit – die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada startet. Weil viele Fans am liebsten in Gemeinschaft mit anderen Fans die jeweiligen Spiele verfolgen, bieten einige Wirte sowie auch Unternehmer einen Doppelpass an und laden zu „Public Viewings“. So lassen auch das Werbeunternehmen „Ankünder“ und die Kleine Zeitung in der Shoppingcity Seiersberg gleichermaßen den Ball und den Schmäh rollen.

Auch Robert Grossauer fiebert dem Ereignis längst entgegen, hat er doch schon vor Wochen akribischste Vorbereitungen angekündigt. Nun lüftet der Chef im „Gösser Bräu“ in der Grazer Neutorgasse den Vorhang: Dort wird Grossauer nicht nur sämtliche Spiele während der Öffnungszeiten des Lokals zeigen – bei den Matches der Österreicher wird die Gösser extra eine halbe Stunde vor dem Anpfiff aufgesperrt. Also beim Spiel gegen Algerien am 28. Juni um 3.30 Uhr. Selbst zu dieser frühen Uhrzeit werde es aber „frisch gezapftes Bier und steirische Schmankerln“ geben, so Grossauer.

„Sensationstransfer“

Für das Match gegen Argentinien um Lionel Messi am 22. Juni (19 Uhr) verkündet er zudem einen „Sensationstransfer“: Ex-Sturm-Graz-Präsident Hannes Kartnig wird in der Gösser zum Mikro greifen und als Kommentator fungieren. „Ich empfehle, dass Nationaltrainer Ralf Rangnick meine Analysen aus dem Gösser Bräu am besten gleich live in die Kabine überträgt“, meint Kartnig augenzwinkernd – um ganz ernst hinzuzufügen: „Ich trau unseren Burschen bei dieser WM schon einiges zu. Auch ich werde mich ordentlich auf meinen Einsatz als Kommentator vorbereiten.“