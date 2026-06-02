Wie Christbaumkugeln würden die Drogen diesmal in den Büschen des Grazer Volksgartens hängen. Aufgrund dieser beinahe stimmungsvollen Lageeinschätzung rückte eine Spezialeinheit der Polizei aus, filzte den Dealer-Hot-Spot. Drei Säckchen wurden tatsächlich in einem Gebüsch gefunden. Ein Fund, der aber nicht ordnungsgemäß protokolliert wurde – und deshalb einen Polizisten wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht brachte.

„Der Staat überträgt Polizeibeamten weitreichende Befugnisse. Das geht einher mit der Erwartung und Verpflichtung, dass diese Befugnisse im Rahmen der Gesetze ausgeführt werden“, erinnert die Staatsanwältin. „Der Angeklagte hat gegen solche Verpflichtungen verstoßen, da er aufgefundenes Suchtgift nicht ordnungsgemäß sichergestellt und zudem kein Protokoll angelegt hat.“ Drei Päckchen mit mutmaßlichen Drogen sollen es gewesen sein. Mutmaßlich, da der wahre Inhalt Monate nach dem Vorfall nicht mehr eruiert werden kann, schließlich wurden die Sackerl still und leise im Müll entsorgt. „Dabei wäre der Polizist verpflichtet gewesen, den Inhalt zumindest einer Untersuchung zuzuführen“, so die Staatsanwältin.

Anklage wegen Amtsmissbrauch: Sackerl nicht sichergestellt

Der Fall wurde publik, weil Gerüchte um die Drogen-Entsorgung die Runde machten. Beim Prozess am Montag nahm der Polizist erstmals zur Causa Stellung, im Ermittlungsverfahren hat er geschwiegen. „Es ist Tatsache, dass ich die drei Kugeln weggeworfen habe“, gesteht er Richterin Kornelia Philipp. – „Warum haben Sie es weggeschmissen, Sie hätten es ja sicherstellen müssen“, hält die Vorsitzende entgegen. – „Ich war mir sicher, dass darin kein Suchtgift ist, es schaute nach Wuzeltabak aus.“ Außerdem sei parallel zum Volksgarteneinsatz ein weiterer Alarm hereingekommen, „deshalb mussten wir schnell weg und ich hab‘ die Kugeln im Auto gelassen“.

Später, nach Einsatz Nummer zwei, habe er daran gar nicht mehr gedacht und die Sackerl gemeinsam mit Schachteln vom McDonalds-Besuch entsorgt. „Hätte ich einen Drogenverdacht gehabt, hätte ich natürlich ein Sicherstellungsprotokoll angefertigt und eine Anzeige gegen unbekannte Täter gemacht“, fügt der Angeklagte hinzu, der von seinen Kollegen als vorbildlicher Polizist charakterisiert wird.

Bei Prozess: Geldbuße für den Polizisten

„Mein Mandant wollte weder die Republik noch sonst wen schädigen oder begünstigen. Er hat bloß die Sachlage falsch eingeschätzt“, sagt der Verteidiger. Nach Beratung mit den Schöffen wird dem unbescholtenen Beamten von der Vorsitzenden ein Diversionsangebot vorgelegt. „Es war Missbrauch der Amtsgewalt“, urteilt die Richterin, „aber Sie sind unbescholten und haben Verantwortung übernommen“. Die Entscheidung, die eine Geldbuße (6000 Euro) inkludiert, nimmt der Polizist „dankbar“ an.