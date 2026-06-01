Beim Bezirksbauerntag hat Siegfried Huber sein Amt als Bezirksobmann des Bauernbundes Feldkirchen nach 20 Jahren in neue Hände gelegt. Zahlreiche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter aus den Feldkirchner Gemeinden nutzten die Gelegenheit, um gemeinsam auf zwei Jahrzehnte engagierter Arbeit zurückzublicken. Neben den zahlreichen agrarpolitischen Herausforderungen, die in dieser Zeit bewältigt wurden, standen auch die vielen gesellschaftlichen Aktivitäten im Mittelpunkt der Erinnerungen – allen voran der mittlerweile legendäre Bezirksbauernball, der über die Bezirksgrenzen hinaus Bekanntheit erlangte.

Für Huber war jedoch stets klar, dass Verantwortung auch bedeutet, rechtzeitig Platz für die nächste Generation zu machen. „Nach 20 Jahren ist die Zeit reif für eine geordnete Übergabe. Wenn mit Maximilian Kogler ein engagierter und kompetenter Nachfolger bereitsteht, dann muss man diese Chance nutzen“, betonte Huber.

Mit Maximilian Kogler übernimmt ein junger Funktionär die Verantwortung im Bezirk. Der 25-jährige Jungbauer aus St. Urban ist seit Jahren politisch aktiv. Bei der Gemeinderatswahl 2021 erreichte er auf Anhieb ein Direktmandat und gestaltet seither als Gemeindevorstand die Entwicklung seiner Heimatgemeinde St. Urban mit. Auch bei der Landwirtschaftskammerwahl 2021 konnte Kogler mit dem ersten Platz in seiner Gemeinde ein hervorragendes Ergebnis erzielen.

Der leidenschaftliche Jungbauer vom Sonnleitnhof, der gemeinsam mit seiner Familie auf Direktvermarktung vom „Kärntner Molkeschwein“ setzt, ist zudem Landesobmann der Kärntner Jungbauernschaft. Beim Bezirksbauerntag wurde er nun einstimmig zum neuen Bezirksobmann des Bauernbundes Feldkirchen gewählt.

Gemeinsam mit einem breit aufgestellten Team aus Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Gemeinden möchte Kogler als Spitzenkandidat des Bauernbundes im Bezirk Feldkirchen in die kommenden LK-Wahlen gehen. Für den neuen Bezirksobmann steht bereits jetzt fest: „Wir werden weiterhin mit voller Kraft für die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern in unserer Region arbeiten. Die Landwirtschaft braucht starke Vertretungen und engagierte Menschen, die anpacken. Genau dafür stehen wir als Bauernbund Feldkirchen.“