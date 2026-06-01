Im Zuge einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 14 Uhr hielten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Villach einen Lkw mit französischem Kennzeichen an. Dabei kontrollierten die Beamten auch die Ausweisdokumente der beiden Fahrzeuginsassen, französische Staatsangehörige im Alter von 40 und 41 Jahren.

Im Zuge der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Männer gesucht werden, sie sollen am 27. April 2026 drei Goldringe im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Juweliergeschäft in Klagenfurt gestohlen haben. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll einer der Männer eine Angestellte des Geschäftes abgelenkt haben, während der zweite Mann die Ringe aus der Vitrine entwendete.

Die beiden Männer wurden zum Tatverdacht einvernommen und bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.