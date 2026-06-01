Der 72-Jährige war am Sonntag gegen 18.45 Uhr auf der Gleichenberger Straße in Feldbach unterwegs, als eine 70-jährige Fußgängerin die Straßenseite wechselte. Sie wurde vom Pkw erfasst. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Passanten, das Rote Kreuz und eine Notärztin, verstarb die Frau noch an der Unfallstelle, teilte die Exekutive später mit.

Der Lenker dürfte die Fußgängerin übersehen haben. Ob sie direkt am Zebrastreifen oder einige Meter davor die Straße queren wollte, ist noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion des Todesopfers an. Auch der Wagen des 72-Jährigen wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt.