Alexander Zverev hat dem großen Druck bei den French Open im Achtelfinale standgehalten und ist nur noch drei Siege vom ersten Grand-Slam-Triumph seiner Tenniskarriere entfernt. Der 29-jährige Deutsche gewann am Sonntag nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Jesper de Jong aus den Niederlanden mit 7:6(3),6:4,6:1. Damit steht Zverev beim Sandplatz-Spektakel in Paris zum sechsten Mal in Serie im Viertelfinale, dort trifft er auf den spanischen Jungstar Rafael Jodar.

Der 19-Jährige drehte gegen Landsmann Pablo Carreno Busta einen 0:2-Satzrückstand noch in einen 4:6,4:6,6:1,6:2,6:2-Sieg. Zverev ist inzwischen der große Titelfavorit in Roland Garros. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner und Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic sind bereits früh im Turnier ausgeschieden. Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist verletzungsbedingt nicht am Start.

Für den Traum vom ersten Triumph auf der Grand-Slam-Bühne wird sich Zverev aber noch steigern müssen im Vergleich zum Match gegen den Weltranglisten-106. De Jong. Der Niederländer, der im ersten Satz mit 3:0 in Führung gegangen war, verpasste an seinem 26. Geburtstag die Sensation letztendlich klar.