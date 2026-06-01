Stellen Sie sich vor, Sie wollen (und können) Ihre Unschuld beweisen, aber keinen interessiert‘s. Genau so fühlt sich Mario Seidl. Der österreichische Sportler wurde des Dopings für schuldig befunden – ohne je des Dopings überführt worden zu sein. Der Fall des nordischen Kombinierers, in der Zwischenzeit in „Sport-Pension“, beschäftigt aktuell aber doch wieder die Österreichische Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR). Was alleine deswegen interessant ist, weil diese Möglichkeit gar nicht vorgesehen ist.

Warum? Seidl wurde nicht in flagranti beim Doping erwischt, er war, wie die Kriminalpolizei ermittelte, auch nie Teil eines Dopingrings, trotz monatelanger Überwachung konnte kein Fehlverhalten nachgewiesen werden. Trotzdem urteilten unabhängige Experten, dass die in seinem Blut-Pass aufgetretenen Anomalien „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ auf die Verwendung unerlaubter Methoden oder gar Mittel deuten. Erklärungsversuche anderer Art wurden nicht in Betracht gezogen, auch nicht vom internationalen Sportgerichtshof CAS, der das Urteil aus Österreich bestätigte – bis heute.

Nun will Seidl neue Beweise vorlegen. Man ist da natürlich sofort an die originellsten Ausreden von Dopern erinnert, die vom Lippenstift der Freundin, die verunreinigte, untergeschobene Zahnpasta bis hin zum irrtümlich verwendeten Häferl mit Medikamenten der Oma reichen. In Seidls Fall aber liegen ärztliche Atteste vor, die die aufgetretenen Anomalien medizinisch erklären. Wasser auf Seidls Mühlen, der trotz des Karriereendes vehement um seinen Namen und gegen die Dopingschuld kämpft – und damit gegen das System.

Einen ersten Etappensieg hat er gelandet: Die ÖADR prüft, ob die vorgelegten Beweise eine Wiederaufnahme und Neubewertung des Falls überhaupt rechtfertigen. Damit wird dem äußerst komplexen Fall Seidl noch eine weitere Komponente zuteil; er hat das Zeug zum Präzedenzfall. Denn gelingt es Seidl und seinem steirischen Anwalt tatsächlich, eine Wiederaufnahme auf dem Weg der Sportgerichtsbarkeit zu erreichen, wäre das ein Novum. Bewertet aber die ÖADR die neuen Befunde als nicht ausreichend, ist nicht auszuschließen, dass Seidl auch den Weg vors Zivilgericht sucht, um dort um sein Recht zu kämpfen.

Der „Fall Seidl“ offenbart damit, dass das System „Sport“, das sich seine eigene Gerichtsbarkeit (auch zu Recht) schuf, sich schwer tut mit Fällen, die nicht der Norm entsprechen. Wer dieser Norm nicht entspricht, ist schuldig. Auch im Sinne des Systems, das sonst nicht überlebensfähig wäre. Mario Seidl verfing sich in diesem System und strampelt nun, um sich aus dem Netz, das sich um ihn zusammenzog, herauszukommen. Gerade deshalb ist sein Fall so interessant, auch abseits des menschlichen Schicksals und der finanziellen Aspekte. Man darf gespannt sein, wie der Sport reagiert und in weiterer Folge agiert. Ob man das System nachbessert, oder ob man außerhalb der Norm einfach schuldig sein muss – im Sinne des Systems.