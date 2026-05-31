Ein 14-jähriges Mädchen ist am Samstag in Wien-Floridsdorf mit Verletzungen im Gesicht und am Hals vor einer Trafik aufgefunden worden. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Die Jugendliche gab an, von ihrem Freund geschlagen, gewürgt und in den Bauch getreten worden zu sein. Zudem soll er ihr Mobiltelefon beschädigt haben. Die 14-Jährige wurde in ein Spital gebracht, der Täter ausgeforscht und mithilfe der WEGA in seiner Wohnung festgenommen, teilten die Einsatzkräfte mit.

Obwohl das Mädchen zunächst keine näheren Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen wollte, gelang es den Beamten mit Unterstützung eines Zeugen, den Beschuldigten auszuforschen. Es handelt sich dabei um einen 30-jährigen Österreicher. Der Mann wurde festgenommen. In seiner ersten Befragung zeigte er sich zur Beschädigung des Mobiltelefons geständig. Das Würgen sowie die Tritte und Schläge bestritt er.

Anzeige wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs

Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, hieß es von der Polizei. Nach der Vernehmung wurde der 30-Jährige auf freiem Fuß unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen angezeigt.