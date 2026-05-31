Wie viel ist der weißgepresste Quader wohl wert, der bei dem Chemiker der Drug Enforcement Administration auf dem Untersuchungstisch liegt? In viele winzige Pillen aufgeteilt sehr viel, vielleicht zwanzig Millionen Dollar, wenn wir von einem Kilo reden. Und sehr tödlich. „Sieben von zehn der Fentanyl-Pillen, die wir hier testen, sind letal“, sagt Frank Tarentino, der Chef des New Yorker Büros der Drogenbekämpfungsbehörde DEA, die für den Nordosten der USA zuständig ist. Alleine in New York zirkulierten zehn Millionen giftige Pillen. Daran sterben jedes Jahr 100.000, wenn nicht 130.000 Amerikaner. „Neulich fand man in Brooklyn eine Vierjährige tot“, sagt Tarentino. „Fentanyl löste Heroin als meistkonsumierte Droge ab.“

Fentanyl, das weiße Gift, ist ein künstliches Opiat. Ein hochwirksames Schmerzmittel eigentlich, das süchtig macht. Fentanyl ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, und die sind in den USA sehr teuer, vor allem für Leute, die nicht krankenversichert sind. Ärzte sind allerdings mit Verschreibungen rasch bei der Hand. Das produziert viele Süchtige, und die weichen dann auf die Straße aus. Davor warnt Tarentino. „Tabletten, die auf der Straße gehandelt werden, sind oft überdosiert oder mit Kokain oder Heroin gemischt, oder aber das ganze Gift ist in einer Ecke konzentriert“, meint er. Wenn eine Tablette in Teile gebrochen werde, könne sich der Konsument, der die falsche Ecke erwischt, fatal vergiften. Tarentino und das DEA, das dem Department of Homeland Security unterstellt ist, kämpfen gegen die Droge. Doch die Gewinne sind so hoch, dass es stets Schmuggler gibt, die schnell reich werden wollen.

Das DEA arbeitet in einem massiven, schmucklosen Gebäude an der Westseite von Manhattan, das einst ein Schlachthaus war. In Tarentinos Büro sind Medaillen ausgestellt, Pistolen hängen an der Wand, auch Karten von Einsatzgebieten; dazu ein Plakat des Empire State Building. 12.000 Kisten hochgiftiger Rauschmittel werden jedes Jahr nach Amerika geschmuggelt, übereinander gestapelt wären die 10,2 mal so hoch wie der New Yorker Wolkenkratzer mit seinen 443 Metern. Nur 8000 dieser Kisten werden bei Razzien aufgespürt, so wie der weiße Quader, den der Chemiker abklopft. Der sei bei einer Razzia in Boston beschlagnahmt worden. Produziert werden die meisten dieser Pillen in Mexiko. Dort kostet es nur zwei Cent, eine Tablette herzustellen, die auf der Straße für 30 Dollar verkauft wird, sagt Tarentino.

Synthetische Drogen seien letztlich viel einfacher und billiger zu produzieren als pflanzenbasierte, wie Opium. Die Rohstoffe kämen aus China. Früher seien dort mit kolumbianischem Geld auch die Tabletten selber produziert worden, aber dann habe Amerika Druck gemacht, und nun laufe das eben über Mexiko.

Drogen in antiken Möbeln geschmuggelt

Die mexikanischen Dörfer, in denen das Rauschgift produziert wird, hätten Kontakte in die Dominikanische Republik und zu dominikanischen Einwanderern in der Bronx oder in Washington Heights. Ausgeschildert wird es meist als Markenmedikament, wie etwa Oxycodone, ebenfalls ein süchtig machendes Schmerzmittel. Was der Kunde bekommt, ist sein Risiko. Warum importieren die Gangs die Pillen, statt sie gleich hier herzustellen? „Dazu braucht man bestimmte Inhaltsstoffe, die kontrolliert werden“, erklärt Tarentino. „Wenn die jemand bestellt, fällt das auf.“

Hier machten die New Yorker Fahnder reiche Beute © E. Schweitzer (2)

Die Pillen werden über eine Handvoll Grenzkontrollpunkte im Süden eingeschleust, die ebenfalls von mexikanischen Kartellen kontrolliert werden, aber auch über Häfen. Im Frachtgut von Containerschiffen seien oft Drogen verborgen. „Wir haben eine antike Kommode aus Indien aufgespürt, da steckte Rauschgift in jeder einzelnen Schublade“, sagt Tarentino. An den Mann gebracht werden solche Pillen auch über Online-Apotheken, die sich als US-Institute ausgeben, aber ihren Sitz oft in Indien haben. „Wenn wir so eine Apotheke entdecken, machen wir sie dicht, aber die machen dann unter anderem Namen neu auf“, meinte Tarentino.