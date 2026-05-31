In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in St. Marein-Feistritz zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer hatte gegen 2.45 Uhr auf der L518 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und krachte daraufhin in den Zaun eines Einfamilienhauses.

Kurz nach dem Notruf waren bereits die Feuerwehren Feistritz und Knittelfeld gemeinsam mit der Polizei am Unfallort. Der Lenker des Fahrzeugs blieb beim Zusammenprall glücklicherweise unverletzt. Sein Auto musste mit einem Kran aus dem Garten des Einfamilienhauses geborgen werden.

Die Feuerwehr war noch in der Folge damit beschäftigt, ausgelaufene Betriebsmittel zu binden und reinigte die Unfallstelle gründlich.