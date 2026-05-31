Mitten in der Nacht kam es in Irdning-Donnersbachtal zu einem verhängnisvollen Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger war gegen 2 Uhr am Sonntag mit seinem Auto unterwegs. Einen Kreisverkehr ignorierte er kurzerhand, fuhr über die Mittelinsel und verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen.

Seine Fahrt wurde unsanft beendet. Der junge Mann kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Mauer. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch die Kollision geweckt und alarmierten die Rettungskräfte. Sowohl der Lenker als auch sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt.

Notarzt im Einsatz

Der Notarzt übernahm die Erstversorgung , ehe der Lenker des Wagens mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert wurde, der Beifahrer wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Zumindest ein Alkotest konnte beim Lenker jedoch schon durchgeführt werden. Dieser ergab eine Alkoholisierung von knapp einem Promill.