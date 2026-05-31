Die Fakten nach dem siebten Spieltag in der Männer-Konkurrenz schnell zusammengefasst: Titelverteidiger Carlos Alcaraz konnte verletzungsbedingt nicht antreten, dem haushohen Favoriten Jannik Sinner zog die Hitze in Paris bereits in der zweiten Runde den Stecker und der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten, Novak Djokovic, stolperte in Runde drei in fünf Sätzen über ein Generationenduell. Das heißt: Für all diejenigen, die am Porte d‘Auteuil im Achtelfinale noch mit von der Partie sind, beginnt jetzt das große Träumen. Denn der Weg zum Titel bei einer der verrücktesten French Open aller Zeiten ist so offen wie selten zuvor. Doch wer holt ihn sich jetzt, den heißbegehrten Coupe des Mousquetaires?

Ohne sich allzu weit aus dem Fenster zu lehnen, darf behauptet werden, dass der Triumphator in Roland Garros 2026 aus der unteren Hälfte des 128er-Rasters stammen wird. Dort tummeln sich die meisten, noch im Turnier verbliebenen Titelaspiranten: Allen voran natürlich Alexander Zverev. Der Deutsche, der noch immer seinem ersten Grand-Slam-Pokal nachläuft, stand an der Seine bereits einmal im Endspiel (2024) und bewies heuer mit dem Finaleinzug in Madrid sowie insgesamt neun Turniersiegen auf Sand, dass er sich auf dem roten Untergrund wohl fühlt. Überraschungsmann Jesper De Jong sollte im heutigen Achtelfinale keine unüberwindbare Hürde für den Deutschen werden. Knuspriger dürfte es für den 29-Jährigen schon im Viertelfinale werden, wo man Senkrechtstarter Rafa Jodar erwartet. Der 19-jährige Spanier sollte im Achtelfinale mit seinem in die Jahre gekommenen Landsmann Pablo Carreno Busta keine Probleme haben.

Spaniens Senkrechtstarter Rafael Jodar © AP/Aurelien Morissard

Geht man davon aus, dass es Zverev ins Halbfinale schafft, würde ihn ein Herausforderer aus dem Quartett Casper Ruud, Joao Fonseca, Andrej Rublew und Jakub Mensik erwarten. Die besten Karten hat wohl Ruud. Der Norweger befindet sich seit einigen Wochen im starken Aufwind, stand in Paris bereits zweimal im Endspiel (2022, 2023) und ist auch im Achtelfinale gegen Fonseca zu favorisieren. Zwar konnte der brasilianische Jungstar gerade Djokovic biegen, doch hat er nun zwei lange Fünfsatz-Schlachten in Serie in den Beinen. Zudem ist es bekanntlich mental äußerst schwer, vor allem als junger Spieler auf eine Sensation eine zweite folgen zu lassen. Auch gegen den Sieger aus dem Duell Rublew gegen Mensik ist Ruud vorne zu sehen.

Der Norweger Casper Ruud © AFP/Julien De Rosa

Würde Zverev im Halbfinale auf Ruud treffen, wäre es das dritte Duell der beiden in Roland Garros in der Runde der letzten Vier. 2023 gewann Ruud glatt in drei Sätzen, 2024 Zverev in vier. Wüder der Deutsche gewinnen, hätte er im Finale zwar aus der oberen Rasterhälfte kommend mit Ausnahme des Italieners Flavio Cobolli einen vermeintlich „leichteren“ Gegner (sonst tauchen dort noch Namen wie Alejandro Tabilo, Zachary Svajda oder Juan Manuel Cerundolo auf), doch wartet auf ihn eine andere Herausforderung: Nämlich die mentale. Ist Zverev im Kopf so stark, um endlich seinen persönlichen Grand-Slam-Sack zumachen zu können?

Allerdings darf man bei all diesem „Was wäre wenn“ eines nicht außer Acht lassen: Es könnte natürlich alles auch ganz anders kommen ...