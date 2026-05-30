Die Szene hat im Nachhinein für viel Aufregung gesorgt. Nach einem beendeten Satz im Drittrundenduell mit dem Amerikaner Alex Michelsen verließ Rafa Jodar erbost den Platz. Während er sich dem Ballmädchen näherte, das den Ausgang offenkundig unabsichtlich ein wenig blockierte, gestikulierte der 19-Jährige emotional in Richtung seiner Box. Im selben Moment ist zu sehen, wie das Ballmädchen plötzlich stolpert und das erweckt den Anschein, als hätte sie der Shootingstar zur Seite geschubst.

In der anschließenden Pressekonferenz wurde der Spanier auf den Vorfall angesprochen. Und der 19-Jährige stellte sofort klar: „Sie war im Weg und wollte Platz machen, ist dabei rückwärts gegangen und gestolpert. Das lag aber nicht daran, dass ich sie geschubst habe, sondern an der Abdeckung hinter ihr. Ich habe sie nie berührt", erklärte Jodar. Und weiter: „Ich schätze die Arbeit der Ballkinder sehr. Ich weiß, wie schwierig es ist, bei dieser Hitze und unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Ich würde niemals ein Ballkind schubsen.“

Duell mit Zverev?

Im Achtelfinale trifft der Iberer am Sonntag auf seinen Landsmann Pablo Carreno Busta und wird als Favorit gehandelt. Kann er erneut gewinnen, könnte es in der Runde der letzten Acht zu einem Duell mit Alex Zverev kommen.