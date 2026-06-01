Es könnte eine rauchige Angelegenheit werden: Am 13. Juni wird in Bruck eine der größten Grill-Partys des Landes abgehalten. Auf der Riesenfläche des Hauptplatzes von rund 4000 Quadratmetern treten diverse Grill-Teams gegeneinander an.

Dazu gibt es Ausstellungsstände der führenden Grillhersteller, Streetfood-Trucks, eine umfangreiche Kids-Zone und diverse Verköstigungsstationen. „Es wird sicher niemand hungrig nach Hause gehen“, schmunzeln Ludwig Neuhold und Thomas Krainz.

Premiere in Bruck

Die beiden haben auch den Brucker Grillsportverein gegründet, Veranstaltungen ähnlicher Art haben sie bereits durchgeführt, etwa in Niklasdorf. „Bei der Premiere in Bruck ist es jedoch in größerem Stil“, kündigen die beiden an und erklären die Modalitäten für die Teilnehmer des Grillwettbewerbs.

„Es müssen für eine 30-köpfige Jury aus Experten und Publikumsvertreter Verköstigungsproben abgegeben werden. Das Reglement ist relativ frei – egal ob Fleisch, Gemüse oder sogar etwas Süßes – wichtig ist nur, dass es gegrillt ist“, so die Organisatoren.

Ein „Gemüsekistl“ werde an alle Starter gestellt, das Fleisch ist selbst mitzubringen. Auf die Gewinner warten hochkarätige Griller und diverse Preise. Hier geht‘s zur Info samt Anmeldung.

Grillen mit Pellets

Das Festival, bei dem auch zwei Musikgruppen live auftreten, soll nicht nur für kulinarische Leckerbissen sorgen, sondern ist gleichsam Bühne für alles, was in der Welt des Grillens gerade Stand der Technik ist. So wird mittlerweile nicht mehr nur mit Kohle und Gas bzw. elektrisch gegrillt. „Es gibt auch Pelletslösungen. All das und viel mehr kann man dort aus erster Hand erfahren“, betont Neuhold.

Das große Grillfest soll übrigens keine einmalige Sache sein. „Wir wollen uns fix im Veranstaltungskalender am Brucker Hauptplatz etablieren“, so das Ziel.