Während am Vormittag schon zahlreiche Touristen anlässlich des 66. Narzissenfestes das Zentrum von Bad Aussee bevölkern, herrscht an diesem Samstag auch andernorts im Ausseerland bereits geschäftiges Treiben.

Bei der Kohlröserlhütte am Ödensee etwa. Ruhig liegt er da der See, inmitten der wunderschönen Natur. Ein paar Meter vom Ufer entfernt ist es weniger ruhig. In einem Zelt steht ein überdimensionaler Gecko und wird von zahlreichen Händen mit Narzissen geschmückt. Rund 30.000 Blüten werden es bis zum Ende des Tages sein, verrät Regina Jaindl aus Pöls bei Judenburg. Seit sechs Jahren hilft sie dem Verein AGESA (Arbeitsgemeinschaft Geologie Salzkammergut) am Tag vor dem Korso-Sonntag beim Narzissenfest beim Stecken der blühenden Kunstwerke.

Es ist eine bunte Truppe, die sich da alljährlich einfindet. „Und über die Jahre hinweg sind so auch tolle Freundschaften entstanden“, erzählt Helga Hiebler, die mit ihrem Mann Herwig extra aus dem weststeirischen Köflach angereist ist.

Das Geheimnis der Auseer Narzissen

Aber wie bleiben die Narzissen bis zum nächsten Tag so frisch – und das trotz der hohen Temperaturen? „Das ist einer Eigenart der Ausseer Narzisse zu verdanken“, klärt Elke Six aus dem kärntnerischen Lavanttal auf. „Denn die Ausseer Narzissen haben unterhalb der Blüte am Stiel ein kleines Knöpferl, das als Wasserspeicher dient.“

Einen ganzen Tag lang wurden die Blumen gebrockt, viel Schweiß sei dabei geronnen, sagen die fleißigen Helferinnen und Helfer mit einem Lachen. „Und ja, wir würden schon sehr gerne einmal gewinnen, vielleicht klappt es ja in diesem Jahr“, ist Verena Leyendecker aus Admont optimistisch.

Mit „Herbie“ den Sieg im Visier

Das sind aber andere auch. Wie etwa die 15 Mitglieder – sie kommen allesamt aus Grundlsee, Altaussee und Bad Aussee – des neu gegründeten Vereins „Seehochdrei“. Zum vierten Mal ist die junge Truppe mit von der Partie, zuletzt durfte man sich bei der traditionellen Prämierung der Figuren zweimal über den dritten Platz freuen. „Aber heuer wollen wir gewinnen“, sagt Simon Kronsteiner. Um dieses Ziel zu erreichen, nimmt man auch Entbehrungen in Kauf. „Wir haben uns selbst ein Bierzeltverbot auferlegt, damit wir beim Stecken fit sind“, verrät Kronsteiner mit einem Schmunzeln. Den legendären VW Käfer „Herbie“ werden die jungen Männer und Frauen im Alter zwischen 19 und 21 Jahren in diesem Jahr ins Rennen schicken.

122 Kübel Narzissen hat man – auch mit Hilfe der Eltern und von Freunden – für das blühende Kunstwerk gebrockt, das sind rund 122.000 Blumen. Beinahe 200 Stunden haben Kronsteiner und Vereinsobmann Fabian Kogler an „Herbies“ Metallgestell geschweißt. Kronsteiner, der derzeit beim Bundesheer in Aigen stationiert ist, ist täglich nach dem Dienst nach Hause gefahren und hat bis spät in die Nacht an Herbie gearbeitet. „Das war schon extrem stressig“, erzählt er. Jetzt, beim Stecken, steht er etwas abseits und beobachtet seine Kolleginnen und Kollegen. „Ich bin nämlich gegen Narzissen allergisch“, verrät Kronsteiner mit einem Lachen. Und wie lange wird es dauern, bis das Kunstwerk fertig ist? „Bis zwei Uhr früh wohl mindestens“, glaubt Kronsteiner. „Und um sechs Uhr treffen wir uns bereits wieder zum Nachstecken und dann geht es zum Korso.“

Narzissen-Stecken für den Maturaball

Schauplatzwechsel. In einer schattigen Ecke auf der Rückseite des Borg Aussee entsteht eine Narzissen-Eule. Die Schülerinnen und Schüler der 7a und der 7b machen damit in der Kategorie „Alte Figuren“ mit, das sind Figuren, die bereits bei einem Narzissenfest zu sehen waren. „Wir finanzieren mit einem möglichen Preisgeld unseren Maturaball mit“, verrät Jaira Rietzschel. Die 16-Jährige ist mit ihrer Klasse zum dritten Mal dabei. Klassenvorständin Bernadette Welzl hat das Projekt mit ihren Schülerinnen und Schülern in der 5. Klasse begonnen. „In diesem Jahr haben die Schüler erstmals die Organisation übernommen“, sagt die Pädagogin.

30.000 Narzissen wurden gebrockt und werden nun verarbeitet. Da kommt zur Mittagsstunde die Stärkung mit Schnitzelsemmeln gerade recht.

Insgesamt werden am Sonntag, dem 31. Mai, 24 Gruppen beim Korso in Bad Aussee (Beginn ist um 9 Uhr) mit blühenden Figuren vertreten sein. Zwischen 800.000 und einer Million Narzissen werden dafür auch heuer wieder verarbeitet und sorgen für einen blühenden Augenschmaus. Die Bekanntgabe der prämierten Figuren um 15 Uhr bildet im Beisein der amtierenden Narzissenhoheiten den krönenden Abschluss des Narzissenfests. Und spätestens da werden alle Strapazen der letzten Tage vergessen sein.