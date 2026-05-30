Restaurants wie das „Senns im Gusswerk“ im Salzburger Stadtteil Kasern zählen zu jenen exklusiven Orten, an denen man sich früher sinnbildlich mit einer goldenen Kreditkarte beim Maître als „würdiger Gast“ zu erkennen gab.

Heute setzt der Gastgeber Andreas Senn allerdings auf ein deutlich offeneres, fast schon kommunistisch angehauchtes Konzept: Der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Koch hat angekündigt, im Juni dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils einen Tisch für Gäste unter 30 Jahren frei zu halten. Dass diese Plätze kaum leer bleiben werden, ist angesichts des Angebots garantiert: Wer auf Instagram die überzeugendste Begründung liefert, wird gemeinsam mit einer Begleitung zu einem mehrgängigen Menü im Wert von mehreren Hundert Euro eingeladen. Das Angebot gilt bis Ende Juni und richtet sich an junge Gourmets – oder eben solche, die es noch werden wollen.

Man isst zehn Gänge, um morgen sagen zu können: „Ich war im Sternelokal“

Hinter der Aktion steht der Versuch, das Interesse junger Menschen an der Welt des Fine Dining neu zu entfachen. Ein Abend in Senns Restaurant ist ein bewusst inszeniertes Erlebnis: gedämpftes Licht in der ehemaligen Glockengießerei, ein formvollendeter Service in klassischer Manier und Gerichte, die mit Produkten aus aller Welt aufwendig komponiert werden. Der Subtext ist klar: Wer hier speist, bewegt sich in der obersten Liga gastronomischer Erlebniswelten. Entsprechend bleibt oft auch nur ein Satz als Erinnerung zurück: „Ich war im Sternerestaurant.“

Gleichzeitig wirkt es fast paradox, dass die Vergabe der Michelin-Sterne in Österreich über Jahre hinweg mit öffentlichen Mitteln in Millionenhöhe gefördert wird. Daraus ließe sich auch zugespitzt folgern, dass Sterneköche ohnehin einen Tisch täglich für jugendliche Steuerzahler bereithalten sollten – als Symbol der Dankbarkeit.

Das Statussymbol der jungen Generation heißt Instagram, nicht Michelin

Die Initiative von Senn ist jedoch weniger politisches Statement als Reaktion auf eine Branche unter Druck. In den vergangenen Monaten häufen sich Schließungen und Umbrüche in der europäischen Spitzengastronomie. Namen wie das Aqua in Wolfsburg, Claude Bosi at Bibendum in London oder die Zweigstelle La Dame de Pic (ebenfalls in London) verschwanden aus der Fine-Dining-Landschaft, teils nach Jahren oder Jahrzehnten auf höchstem Niveau. Auch das einst trendsetzende Lyle’s und der traditionsreiche Club Gascon sind Geschichte.

Besonders drastisch wirkte der Fall von Somssi. Dieses koreanische Restaurant hat kürzlich nur wenige Wochen nach dem Erhalt eines Michelin-Sterns gleich wieder geschlossen. Parallel dazu steht etwa auch das Glovers Alley vor einer Neuaufstellung nach dem Abgang seines Küchenchefs.

Als Erklärung wird häufig ein Wandel der Esskultur herangezogen: Die jüngere Generation, so das verbreitete Narrativ, bevorzuge eher unkomplizierte Konzepte als mehrgängige Menüs mit erklärungsintensiver Dramaturgie. Obauer und andere Stimmen der Branche verweisen dabei auf veränderte Prioritäten – weg von klassischem Luxus und hochwertiger überlieferter Kochkultur, hin zu Erlebnissen, die sich schneller, direkter und oft auch gleich digital in den sozialen Medien teilen lassen.

Imageproblem

Andreas Senn widerspricht dieser Zuspitzung jedoch. Er betont, es gehe ihm nur darum, den Zugang in eine einst abgeschottet geglaubte Welt zu erleichtern: Junge Menschen müssten das Erlebnis erst kennenlernen, bevor sie es bewerten könnten. Weshalb er auch schon seit Jänner 2025 seine Bar mit einer Restaurantkarte zu Bistropreisen bestückt hat.

Fine Dining, so seine Diagnose, leide weniger an seiner gehobenen Qualität als an einem Imageproblem. Der Gast empfinde einfach zu viel Distanz, zu viel Inszenierung und zu wenig Entgegenkommen. Genau hier setzt seine Aktion an, die er selbst eher als Feldversuch denn als Marketing versteht: Wie muss Luxus heute erzählt werden, damit er relevant bleibt? Braucht es weiterhin weiße Tischdecken und strenge Rituale – oder wären nicht schon längst neue Formen der Offenheit gefragt?

Das Senns wird insgesamt von den Gratiseinladungen profitieren

So wird Salzburg für einen Moment zum Testfeld einer größeren Frage, die weit über ein einzelnes Restaurant hinausgeht: Wie viel Exklusivität verträgt Luxus noch – und wie viel Zugänglichkeit braucht er, um zu überleben?

Am Ende bleibt dabei auch eine ökonomische Realität: Das Senns wird auch davon profitieren. Jeder Platz wird zur Geschichte, jeder Post zur Reichweite. Senn gesteht auf Nachfrage auch ehrlich: „Wochentage sind wir im Juni traditionell schwach ausgelastet. Und Kooperationen federn die Aktion auch wirtschaftlich ab.“

So kann man trotz aller Krisen um Michelin-Restaurants und den drohenden Untergang des Fine Dinings zum Schluss doch wieder ein französisches Sprichwort zitieren: „Jede Revolution sollte mit einem Glas Champagner beginnen.“