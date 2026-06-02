Ausgerechnet Deutschland. Wenn es um die Frage geht, gegen wen sich Österreich durchsetzen muss, um zum vierten Mal einen nichtständigen Platz im UN-Sicherheitsrat zu ergattern, ist das Nachbarland die Antwort. Denn: Während Portugals Chancen für einen Platz im mächtigsten Gremium der Staatengemeinschaft gut stehen, dürfte nur eines der beiden deutschsprachigen Länder den Sprung schaffen. Wem gelingt´s und wieso will man das?

Aus dem Außenministerium heißt es: „Gerade für Staaten wie Österreich ist es wichtig, dass sich auf internationaler Ebene die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren durchsetzen kann. Wir wollen daher erneut Verantwortung übernehmen, unsere Sicherheit aktiv mitgestalten“. Man habe sich klare Ziele gesteckt, Themenfelder gesucht, die man in den Vordergrund rückt. In der Bewerbung genannt werden explizit: Rechtsstaatlichkeit, Schutz von Zivilpersonen, Rüstungskontrolle, die Einhaltung von Menschenrechten,Frieden und Sicherheit weltweit oder den Kampf gegen irreguläre Migration, die Klimakrise, hybride Bedrohungen und Terrorismus. Der Wiener Völkerrechtler Manfred Nowak sagt, genau hier liegen die Stärken Österreich, dort habe man einen Handlungsspielraum. „Wird Österreich wirklich in den Sicherheitsrat gewählt, kann das auch dazu führen, dass man als möglicher Standort für Friedensverhandlungen interessant wird“, sagt Experte Nowak. Um darüber zu diskutieren zu können, muss sich Österreich aber erstmal am Mittwoch um 16 Uhr (MEZ) bei der Abstimmung durchsetzen.

Vorteil Deutschland?

Auf dem Papier haben beide Länder Vor- und Nachteile auf ihrer Bewerbungsliste. Deutschland stellt 153 Botschaften auf der ganzen Welt, Österreich nur etwas mehr als die Hälfte. Ein Fakt, den der deutsche Außenminister Johann Wadephul sehr gerne betont. Genauso oft spricht der höchste Diplomat Deutschlands darüber, dass das Land der zweitgrößte Beitragszahler in der UNO sei und vor allem in die Entwicklungszusammenarbeit viel Geld stecke.

Vorteil Österreich?

Also alles schon gelaufen? Nein. Nowak sagt: „Die Chancen sind mit Sicherheit intakt“. Eine Kampagne, um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat ist keine Schnellschussaktion. Um wirklich einzuziehen, muss man viele Tauschgeschäfte eingehen. Es geht demnach darum, was Österreich anderen Ländern versprochen hat. UNO-Botschafter Gregor Kössler dürfte im Hearing mit seinen Kollegen insbesondere die Perspektive eines kleinen Landes betont haben, das sich auch für Entwicklungsförderungen einsetzt. Im globalen Süden will Österreich auch damit punkten, dass es anders als seine beiden Mitbewerber keine Kolonialvergangenheit hat. Hinzu kommt: Die Neutralität. „Es sitzen schon viele Nato-Mitglieder im Sicherheitsrat, Österreich wäre da ein Gegengewicht“, sagt Nowak.

Für Deutschland steht viel auf dem Spiel. Das Land ist noch nie mit einer Bewerbung für den UN-Sicherheitsrat abgeblitzt. Ändert sich das, ändert sich wohl auch die Stimmung in Deutschland. Die „Süddeutsche Zeitung“ resümierte zuletzt: „Sollte die Bundesrepublik scheitern, würde es ein ohnehin gerade von Selbstzweifeln und Abstiegsängsten geplagtes Land treffen und wohl den Eindruck verstärken, dass dieser Bundesregierung nichts gelingen will“. Kein Wunder also, dass sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz zuletzt vermehrt darum bemühte, die notwendige Zweidrittelmehrheit unter den 193 UN-Mitgliedern zustande zu bringen. Ob es reicht? Unklar.

Speisekarte oder doch Platz am Tisch

Klar ist hingegen: Es geht um Macht und Einfluss. Entscheidend dafür sind die Stimmen der Vollversammlung. Jedes Land – mag es noch so groß oder noch so klein sein – hat eine Stimme. Nur Afghanistan und Venezuela haben aufgrund fehlender Beitragszahlungen ihr Stimmrecht verloren. Ansonsten wird niemand bevorteilt bei der Frage, wie viel Mitspracherecht man bei der geheimen Abstimmung um die künftigen nicht-ständigen Mitglieder im Gremium hat. Anders sieht es dann im Sicherheitsrat selbst aus. „Die zehn nichtständigen Mitglieder im Sicherheitsrat besitzen anders als die ständigen fünf Mitglieder kein Vetorecht“, erklärt der Jurist Michael Waibel. Österreich könne also nichts verhindern, was die USA und Co. ohnehin beschließen wollen. Aber: Sie können an allen Beratungen mitwirken und Themen setzen. In den vergangenen Mitgliedschaften setzte man Akzente in den Bereichen Frauen-, Zivilisten- oder Kinderrechte.

Der Sitz bringt aber nicht nur Gestaltungsspielraum, er bringt auch Zugang. „Österreich könnte aus erster Hand über mögliche Gefahren und Bedrohungsszenarien informiert werden“, sagt Nowak. Für Außenministerin Beate Meinl-Reisinger von den Neos steht fest: „Entweder sitzt du mit am Tisch oder du stehst auf der Speisekarte“.