Ein kleines Rätsel. „Dinge schönzureden, hilft uns nicht.“ Wann hat VW-Konzernlenker ­Oliver Blume das bloß gesagt? Vor wenigen Wochen, als durchsickerte, dass Volkswagen vier Werke in Deutschland in naher Zukunft auf den Prüfstand stellen könnte? Oder als er im April medial ventilierte, dass er die Kapazität in der Produktion weltweit um eine Million Fahrzeuge zurückfahren wolle? Oder als verschiedene Gerüchte die Runde machten, dass VW-Werke, je nach Sichtweise, in der Rüstungsbranche oder mit chinesischen Herstellern wie Xpeng eine neue Zukunft finden könnten?

Mitnichten. Das Zitat stammt aus dem Jahr 2023. Blume nennt die Dinge heute wie damals beim Namen. Das Problem: Selbst wichtige Schritte und Erfolge werden immer wieder in dem Moment, in dem sich der Himmel über Wolfsburg aufzuhellen scheint, von Wolken überlagert.

Die Erfolge sieht man trotzdem: In Österreich boomt der Volkswagenkonzern mit seinen Marken wie seit Jahren nicht. In Europa hat er seinen Elektroanteil auf 27 Prozent hochgefahren, ist Branchenbester – und trotzdem reicht es nicht, um den CO₂-Strafzahlungen zu entgehen. In China hat man in nur drei Jahren ein völlig neues Markenbild für Volkswagen geschaffen, Hightech-Autos mit Elektroantrieb samt KI-Agenten entwickelt. Den Erfolg wird man aber erst in ein, zwei Jahren einfahren. Es ist ein Sisyphos-Job der Neuzeit, wie aus der griechischen Mythologie, in der König Sisyphos einen Felsbrocken auf den Gipfel rollt, ehe dieser knapp davor wieder talwärts rollt.

Abrechnung mit der Vergangenheit

Oliver Blume ist ein g’schmeidiger, kein Brachialmanager. Im Gespräch versteht er es, schnell Nähe aufzubauen. Im Interview mit uns redet er kein Detail schön. Eine Strategie auf fünf oder zehn Jahre auszulegen, sei „deutlich anspruchsvoller“ geworden. Und dann rechnet er mit der Vergangenheit ab: „Das Geschäftsmodell, das wir in den letzten Jahrzehnten hatten, in Deutschland Fahrzeuge zu entwickeln, in Europa zu produzieren und in die ganze Welt zu verkaufen: In dieser Form wird es nicht mehr funktionieren. Weil die Welt deutlich lokaler geworden ist. Durch Kundenansprüche, durch Regulatorien und auch durch Handelsbarrieren. Besonders in China spüren wir das. Und durch die hohe Innovationsgeschwindigkeit. Deshalb haben wir unsere Planungszyklen deutlich kürzer gesetzt.“

Alles für den größten Automarkt der Welt, in dem pro Jahr zuletzt 24,1 Millionen Autos verkauft wurden. Nirgendwo ist der Markt komplexer, intensiver, herausfordernder. Der Milliardenbringer China wurde in einem Preiskampf, in dem die Margen an Schwindsucht erkranken, zum Milliardenrisiko, obwohl man hier noch 2,7 Millionen Autos verkauft, fast ein Drittel der Weltproduktion des Volkswagenkonzerns. Was viele übersehen: Dank der VW-Verbrenner hat man Anfang 2026 sogar die Markenführerschaft in China wieder zurückgewonnen.

Die ganze Welt, in zwei Hälften dividiert

Jetzt gibt man sich mit einer Mehrmarkenstrategie bis 2030 Zeit, China neu zu erobern – die Marke Jetta wird mit Einstiegspreisen von 10.000 Euro in den chinesischen Dumping-Wettstreit geschickt, um die Marke Volkswagen selbst nicht zu belasten. Unter Blumes Regie hat man die Welt in zwei Hälften dividiert, um auf dem Weg in das Jahr 2035 reüssieren zu können. „Wir haben unsere Technologien weltweit in zwei Hemisphären aufgeteilt. Die chinesische, die dann auch die südliche Halbkugel versorgen wird. Und die westliche Welt, mit einer Plattform, für die wir dann gemeinsam aus dem Rivian-Joint-Venture eine Software entwickeln.“ In China hat man drei lokale Partner, bei dem auf E-Autos spezialisierten US-Hersteller Rivian ist man eingestiegen und hat Amazon als größten Einzelaktionär überholt, das Rivian einst pushte. Die Softwareprobleme, die die Produktstrategie um Jahre zurückgeworfen haben, sollen damit der Vergangenheit angehören.

Der Abschied vom Weltauto

Ein anderes Leitbild ist vom Volkswagenkompass verschwunden. „Die Idee eines Weltautos, das wir aus der Vergangenheit kannten, das wird es nicht mehr geben. Für uns ist es trotzdem wichtig, dass wir die Marken-Identitäten weltweit übertragen, also das, wofür jede unserer Marken steht. Wir verbinden das mit lokalen Identitäten. Das besonders Anspruchsvolle daran ist: Den lokalen Ansprüchen gerecht zu werden, aber trotzdem die Skalen-Effekte und die Synergien, die der Volkswagenkonzern bietet, weiterhin zu sichern.“ Das ist auch notwendig: Volkswagen will mit weniger Autos mehr Gewinn machen: 2025 war der Gewinn des deutschen Volkswagen-Konzerns (Volkswagen, Škoda, Seat/Cupra, Audi, Porsche ...) nämlich eingebrochen.

Im Vergleich zu 2024 ist das Konzern-Ergebnis nach Steuern 2025 um rund 44 Prozent von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro gesunken, machte Europas größter Autobauer in Wolfsburg publik. Das operative Ergebnis 2025 liegt 53 Prozent unter 2024 (19,1 Mrd. Euro). Die operative Marge befand sich mit 2,8 Prozent im Sinkflug – geopolitische Spannungen, Zölle und hohe Wettbewerbsintensität forderten ihren Tribut, andere Konzerne traf es noch schlimmer. Für den Volkswagenkonzern war damit aber klar, dass es tiefgreifende Veränderungen geben muss. Und die setzt Blume gerade durch. Die Sparprogramme ziehen sich durch alle Bereiche.

Das ist die Strategie bis 2035

„Im Volkswagenkonzern haben wir alle Prozesse sehr stark beschleunigt. Der Anspruch, den wir haben, ist, dass wir auf eine flexible Antriebsstrategie setzen –, aber auf der anderen Seite müssen wir dafür auch sehr viel investieren.“ Deshalb kämpft Blume für ein überarbeitetes CO₂-Regulativ.

„Für uns ist es in Europa ganz wichtig, dass wir flexible Übergangszeiten bekommen. Wir sind gerade bei den E-Fahrzeugen Marktführer in Europa, und das mit Abstand, mit 27 Prozent. Das reicht trotzdem nicht aus, um die CO₂-Regulatorik zu erfüllen, weil das Gesamtvolumen noch nicht groß genug ist. Das Volumen hängt eben nicht nur von den Autos ab, sondern von der Infrastruktur, vom Laden und von den richtigen Energiepreisen. Und auch von geeigneten Steuermodellen, um E-Mobilität zu fördern. Deshalb plädieren wir in Europa für erweiterte Übergangszeiträume, von 2028 bis 2032.

Gerade die kleinen E-Autos, mit denen wir kommen, sollten eine Bevorzugung erhalten, weil sie das große Volumen bei den Verkäufen bilden.“ Es geht darum, vor allem in Süd- und Osteuropa den Anstieg der E-Mobilität zu fördern. Hier gibt es den größten Nachholbedarf.

Dass Europa gegen China besteht, sei eine „große Herausforderung“. Blume: „Wir haben die große Chance als VW-Konzern, als global aufgestelltes Unternehmen gerade von dieser Technologiegeschwindigkeit aus China zu profitieren, und das auf unsere Welt zu übertragen. Wir freuen uns über jeden Wettbewerb, der uns zwingt, selbst besser zu werden.“ Ohne Schönreden.