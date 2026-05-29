„Die steirische Gesundheitsreform steht. In einem Land, wo jeder Bürgermeister sein Krankenhaus mit Zähnen und Klauen verteidigt, obwohl man längst weiß: Dieses System, das jahrzehntelang von politischen Parteien gedeckt, gefördert und in wechselnden Allianzen am Leben gehalten wurde, ist nur noch eine Beruhigungspille für die Bevölkerung. Denn das Geld, das nach wie vor ins System fließt, könnte man längst besser einsetzen. Wir haben die wichtigsten Eckdaten, Pläne und Ideen zusammengefasst. Sieben Leitspitäler werden voraussichtlich bis 2035 übrig bleiben.“

Das schrieben wir vor genau zehn Jahren in einer Analyse, die im Wesentlichen auf damals „geheim“ gehaltenen Studien beruhte. Interessant ist heute, wem man Details daraus zuschreibt, auch wenn die These von sieben Leitspitälern und einigen Satelliten als Versorgungszentren schon viel früher zirkulierte: Christian Köck, jener Mann, den Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer an Bord geholt hat, um das volle Sparpotenzial im steirischen Gesundheitssystem zu heben.

In der Landesabteilung weiß man freilich um die brisanten Aussagen aus den vergangenen Zeiten, als Köck als Berater der Kages arbeitete.

Im ersten Interview mit der Kleinen Zeitung hielt sich Köck aber zurück: „Nein, in unserem Auftrag gibt es keine Vorgaben“, erklärte er. Sollte unsere Analyse ergeben, dass es ökonomisch sinnvoll und notwendig ist, bei der Struktur einzugreifen, werden wir das unserem Auftraggeber mitteilen. Die Entscheidung liegt dann bei der Politik.“

Aber die Aufregung bleibt groß. Etwa in der Ärzteschaft, in der sich viele an den alten Köckschen Thesen stießen. Politisch birgt die Entscheidung viel Sprengkraft: Schließungen und Zentralisierungen von Spitälern bleiben wahlentscheidend, sie haben der FPÖ zum Wahlsieg mitverholfen und die ÖVP in die Enge getrieben.

Es geht um 600 Millionen Euro: Warum Land und ÖGK im Clinch liegen

À propos Steirer-Budget für die Gesundheit: Der Vorschlag des Tiroler Landeshauptmannes Anton Mattle, die Finanzierung und Steuerung der gesamten Versorgung – also der Spitäler, Ambulanzen und niedergelassenen Praxen – in die Hände der Länder zu geben, wurde auch vom steirischen Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl mit ungewöhnlich scharfen Tönen begleitet. „In der Steiermark ist es bereits gelebte Praxis, dass das Land mit innovativen Versorgungsformen dort eingesprungen ist, wo die ÖGK es nicht geschafft hat, Versorgung zu sichern.“ Sprich, die Österreichische Gesundheitskasse ist nicht mehr in der Lage in einigen Regionen der Steiermark die Versorgung aufrechtzuerhalten.

Die neue Front der Länder hat einen Hintergrund und dieser liegt in einem internen Vorschlag der ÖGK, der auch in der Steiermark angekommen ist: Die Sozialversicherung würde, so hieß es, gerne den gesamten ambulanten Bereich der Spitäler abdecken, sie möchten die fachärztliche/ambulante Versorgung in Spitälern übernehmen. Das würde über ÖGK und Dachverband organisiert. Die Länder übernehmen dann in dem Plan voll die stationäre Versorgung – und zahlen sie auch.

Sehr rasch wurde dieser Vorschlag im Land als eine Art Trojanisches Pferd entlarvt. Grob erklärt basiert die steirische Spitalsfinanzierung ja auf zwei Säulen: 1,2 Milliarden Euro kommen von der ÖGK (Spitalsleistungen/LKF-Punkte) und 900 Millionen Euro schießt das Land zu.

Rechnet man den Vorschlag der Teilung durch, steigt die Steiermark schlecht aus: 1,6 Milliarden Euro setzen die Steirer allein für die stationäre Spitalsversorgung ein. Wenn die ÖGK nur noch explizit den ambulanten Teil finanziert, reduziert sie natürlich ihre Zahlungen – dann müsste das Land diese Summe übernehmen. Das wären – nach den letzten Berechnungen – rund 600 Millionen Euro. Und dieses Geld haben die Steirer einfach nicht. Die ÖGK würde so ihr Budget sanieren.

Wer den neuen Kages-Chef kürt

Am 8. Juni findet das Hearing zur Wahl des neuen Kages-Vorstands statt. Die Kandidaten: Erich Scharflinger (ärztlicher Direktor LKH Hochsteiermark), Ex-Kages-Chef Christian Kehrer und zwei Frauen aus anderen Bundesländern. Drei Personen wählen den Vorstand: Aufsichtsratschef Peter Umundum, Kages-Zentralbetriebsratschef Michael Tripolt und Maximilian Gutschreiter.