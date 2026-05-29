Vor rund 25 Jahren begannen die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) auf dem Sandling bei Altaussee ökologisch besonders wertvolle Flächen wieder freizustellen und zu revitalisieren – insgesamt rund 30 Hektar.

Der Sandling ist nicht nur landschaftlich einzigartig, er ist auch von großer kulturhistorischer Bedeutung, wird doch im Inneren des Berges die größte Salzlagerstätte Österreichs seit Beginn des 13. Jahrhunderts industriell genutzt.

Ein besonderes Projekt

Auf einer dieser ökologisch hochwertigen Feuchtwiesen des Sandlings, genauer gesagt am Pflindsberg, hoch über Altaussee, gab es am Freitag zum Auftakt des diesjährigen Narzissenfestes ein nicht alltägliches Stelldichein. Inmitten tausender blühender Narzissen präsentierten Vertreter der Bundesforste, angeführt von Andreas Gruber, dem für Forstwirtschaft und Naturschutz zuständigen ÖBf-Vorstand und im Beisein der frischgekürten Narzissenhoheiten, ein ganz besonderes Projekt – eine „sprechende Narzisse“.

100 Stunden Arbeit

Die hölzerne Skulptur wurde in rund 100 Arbeitsstunden von Werner Egger und Helmut Sachsenhofer gefertigt. Mittels eines QR-Codes erfährt man durch die Narzisse Wissenswertes. Im Mittelpunkt des gesamten Projektes stehe, erklärten Gruber und Thomas Kranabitl, der Leiter des Forstreviers Altaussee, neben der Freistellung der Flächen vor allem die Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen Wasserhaushaltes.

„Das ist eine wesentliche Voraussetzung für funktionierende Moor- und Feuchtlebensräume“, führte Gruber im Gespräch mit der Kleinen Zeitung aus. Mit der neu gegründeten „Allianz für Biodiversität“ habe man, so Gruber, nun auch eine Plattform, über die Unternehmen konkrete Naturschutzmaßnahmen unterstützen können.