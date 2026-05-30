Eine Tafel, Klappsessel und ein Mensch, der nicht nur sehr gut zuhören kann, sondern auch eine psychologische Ausbildung und viel Erfahrung mitbringt. Das ist eigentlich schon alles, was es für das niederschwellige Angebot „Psychoanalyse im Park“ braucht. Zum vierten Mal nehmen Initiatorin Ruth Neumeister und Kolleginnen und Kollegen im Klappsessel Platz und haben ein offenes Ohr für alle, die vorbeikommen. Am Samstag, 30. Mai, startet die Saison im Augarten, bis Ende September ist man dann an den Samstagen alternierend im Augarten und bei der Universitätsbibliothek vor Ort, jeweils von 11 bis 13 Uhr.

„Bei unserem Angebot geht es vor allem darum, die Psychoanalyse einmal kennenzulernen“, sagt Neumeister. Ganz wichtig: „Es ist ein Gesprächsangebot für alle, aber keine Behandlung.“ Der Ablauf ist bewusst gleich wie in der Praxis gehalten, 45 Minuten beträgt die maximale Dauer, oft werde sie auch unterschritten – etwa, wenn es nur um Fragen zum Ablauf und zur Finanzierung von Therapiestunden geht. Die Beweggründe seien so unterschiedlich wie die Menschen, die das Angebot annehmen: „Teilweise kommen die Leute bewusst, weil sie eine Ankündigung gelesen haben, teilweise stolpern sie einfach herein und nehmen Platz“, sagt Neumeister: „Wir hatten aber auch schon Leute, die auf einen Therapieplatz gewartet haben und das Angebot als Überbrückung genutzt haben.“

Eine Tafel erklärt das Angebot – einfach hinkommen ist die Devise © Psychoanalyse im Park

Am Unicampus würden vermehrt Fragen zu Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten kommen, sonst seien alle möglichen Themen dabei: „Etwa höchstpersönliche familiäre Situationen oder Probleme in Partnerschaften – und in den letzten Jahren vermehrt auch Sorgen wegen Kriegen oder Jobängste.“ Mithilfe der Psychoanalyse könne man diese Fragen herausarbeiten und sichtbar machen.

Was Neumeister noch wichtig ist zu betonen: „Es soll keine Werbeveranstaltung sein, alle Beteiligten setzen sich hier ehrenamtlich ein – und wir haben alle genug zu tun.“ Die Gespräche können, aber müssen natürlich nicht zu einer Therapie führen – ob man die Psychoanalyse fortsetzen möchte, ist den Gästen im Klappsessel freigestellt.

Idee aus Brasilien

Die Idee hat Neumeister mit ihrem Mann Victor G. Kann übrigens aus Brasilien importiert: „Wir haben das bei unseren Reisen in Porto Alegre gesehen“, erzählt die Psychotherapeutin. Über das Gesundheitsamt der Stadt Graz bekam man eine kleine Förderung für Klappstühle und Tafel – und vor allem eine wertvolle Unterstützung bei Behördengängen: „So konnte verhindert werden, dass wir als Veranstaltung im öffentlichen Raum gehen und Parkmiete bezahlen müssen“, sagt Neumeister, die das „Outreach-Projekt“ mit offenem Zugehen auf Menschen durchaus auch als demokratie- und gesellschaftspolitisches Statement verstanden wissen will. Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) sieht „Psychotherapie im Park“ als Teil einer städtischen Initiative zur Stärkung der seelischen Gesundheit an. „Oft ist es noch ein Tabu, über die eigene seelische Gesundheit zu sprechen.“