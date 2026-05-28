Die EU-Außenminister beraten in Zypern über ihre gemeinsame Linie für mögliche Verhandlungen zum Ukraine-Krieg. Der Druck auf Russland soll bleiben, ein EU-Chefunterhändler ist aber nicht in Sicht. Die Außenminister konnten sich am Donnerstag auch nicht auf eine Verhandlungsstrategie einigen. Die EU will eine stärkere Rolle im Ukraine-Krieg spielen: Weg von der Zuschauerbank, hin zum Verhandlungstisch. Dazu war Alexandra de Hoop Scheffer, Präsidentin des German Marshall Fund der USA, zu Gast in der ZiB2.

„Kreativ, geschickt und schnell handeln“

Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist klar. Hoop Scheffer betonte aber nachdrücklich, wie wichtig es jetzt ist, „kreativ, geschickt und vor allem schnell zu handeln“. Denn die Botschaft aus Washington sei klar: „Die Europäer müssen schneller werden“. Die EU tue sich schwer, eine einheitliche Position zu zeigen. Es brauche aber dringend eine gemeinsame Antwort auf die Ukraine-Frage, so Hoop Scheffer. „Ein Waffenstillstand oder Friedensabkommen wäre praktisch bedeutungslos, wenn Europa keine zentrale Rolle spielt.“ Das müsse in einer starken und handlungsfähigen „Koalition der Willigen“ stattfinden: Das beste Format für Hoop Scheffer wäre eine Koalition aus Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich und natürlich Polen. Darüber hinaus Italien und nordische Länder wie Finnland.

Die USA haben sich nach Hoop Scheffer mit den beiden Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten „übernommen“. Die USA würden Verantwortungen verlagern und von den Europäern immer stärker fordern, Verantwortung für die Ukraine zu übernehmen, um sich selbst mehr auf den Krieg im Nahen Osten konzentrieren zu können. Die Europäer würden nun vor der großen Herausforderung stehen, dass das Tempo der Trump-Regierung viel zu knapp gesetzt ist.

Sind die Zeiten der transatlantischen Beziehungen vorbei?

„Wir befinden uns mitten in einer Phase des Wandels, in einem Schwebezustand“, neue Rahmenbedingungen für die transatlantischen Beziehungen müssten erst ausgestaltet werden. „Wir erleben eine Krise des bisherigen Betriebsmodells“, welches sich über die vergangenen 80 Jahre weiterentwickelt hätte. Im Iran-Krieg habe die Trump-Regierung erstmals öffentlich anerkannt, dass sie die europäischen Verbündeten braucht, um militärische Macht im Nahen Osten abzusichern, etwa durch Militärstützpunkte oder Zugang zu europäischen Lufträumen. Auf der anderen Seite bräuchten die Europäer in der Ukraine die strategische Kernkompetenz der USA. „Insgesamt betrachtet sehen wir keine Entkoppelung und keinen Bruch, sondern eine starke wechselseitige Abhängigkeit zwischen den USA und Europa“.

Hoop Scheffer sieht auch die Notwendigkeit, dass Europa nun versucht, „Bündnisse zu diversifizieren und Partnerschaften neu aufzustellen“. Bei Friedensverhandlungen zur Ukraine sollten laut HS nicht nur die USA und Europa am Tisch sitzen, sondern auch China, die Türkei und „wahrscheinlich Katar“. Diese Staaten würden auch eine zentrale Rolle in der Iran-Frage spielen. „Wir müssen den Blick über den traditionellen transatlantischen Reflex erweitern“, betont Hoop Scheffer.