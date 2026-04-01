„Europa ist kein perfekter Ort. Aber es ist ein Ort, zu dem man gehören will“

Karina Beigelzimer ist freie Journalistin in der Hafenstadt Odessa, Zhenya Laptii ukrainische Fotografin. Künstlerin Olia Fedorova harrte bis Mitte Mai 2022 in ihrer Heimatstadt, dem stark unter Beschuss liegenden Charkiw im Osten, aus und ist mittlerweile nach Graz geflüchtet. Unser Korrespondent Christian Wehrschütz ist immer wieder an verschiedenen Orten in der Ukraine unterwegs. Alle vier teilen in diesem Tagebuch der Kleinen Zeitung ihre Eindrücke aus dem Kriegsgebiet.