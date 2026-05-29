Bewerbungsfrist beendet, mit dem APA-Vorstand Clemens Pig hat gestern Nachmittag zu guter Letzt auch noch der, wie es so schön heißt, „aussichtsreichste“ Kandidat auf den Chefposten im ORF seine Bewerbung abgegeben. Einem Branchengerücht zufolge wollte Pig nur dann kandidieren, wenn seine Wahl gesichert ist. In diesem Fall wären alle anderen Bewerbungen Makulatur.

Vielsagend klingen vor diesem Hintergrund die Worte, mit denen die interimistische ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher ihre Nicht-Kandidatur begründet hat. Sie wolle in ihrer verbleibenden Zeit im Chefsessel lieber Missstände im ORF aufarbeiten und Weichen für die Zukunft stellen, kündigte sie an: „Ich muss nicht taktieren, ich muss nicht tun, was opportun ist.“ Solche Freiheit gibt es offenbar nur ohne langfristige Ambition.

„Das Publikum wird es spüren“

Derweil steht der ORF vor gewaltigen Herausforderungen. Dieser Tage wurde bekannt, dass die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt, die derzeit bereits ein 300-Millionen-Sparpaket stemmen muss, nach Wunsch der Regierung weitere 80 bis 90 Millionen Euro einsparen soll. Dann werde es den ORF in der aktuellen Größe nicht mehr geben, glaubt Noch-Chefin Thurnher. „Das Publikum wird es spüren“, warnte sie bei der Gala für Österreichs Journalisten des Jahres. Bei dieser wurde der ORF wieder einmal zur besten Redaktion des Landes gekürt, als Lieferant unabhängiger, hochwertiger Information. Das sollte so bleiben, auch wenn der Finanzausschuss des Stiftungsrats schon mit Jobkürzungen im dreistelligen Bereich rechnet. Vor allem Tochtergesellschaften, Technik, Landesstudios soll es treffen. Allerdings findet der ORF-Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer, alle Bereiche des ORF müssten gleichmäßig belastet werden. Eine fragwürdige Sparstrategie, ein Unternehmen dort zu schwächen, wo es seine größten Stärken ausspielen kann. Im konkreten Fall: eine Redaktion auszuhöhlen, die einen Medienbetrieb grundlegend legitimiert – ausgerechnet in Zeiten von Fake News und Desinformationskampagnen.

Dass es im ORF noch Sparpotenziale gibt, ist wahrscheinlich. Bald darf sich die neue Geschäftsführung darum kümmern. Clemens Pig, der programmierte nächste ORF-Boss, gilt als sehr fähiger Medienmanager. Dass ihn die ÖVP seit Wochen als ihren Wunschkandidaten gestreichelt hat, delegitimiert sein Können natürlich nicht. Aber es zeigt an, dass, nach Roland Weißmanns unrühmlichem Abgang, wie gewohnt die Chance vertan wurde, den ORF zu entpolitisieren. „Der ORF ist nicht Spielball der Politik. Der ORF gehört dem Publikum“, sagte Ingrid Thurnher letztens noch. Pig hat bereits ins selbe Horn gestoßen: Auch er will die Sendeanstalt ohne Einflussnahme von Parteien oder Interessengruppen führen, sagte er bei Bekanntgabe seiner Kandidatur: Der ORF sei „dem Publikum verpflichtet. Diese Verpflichtung ist der Maßstab meiner Bewerbung.“ Gewiss nimmt er seine eigenen Worte ernst. Höchst fraglich, ob es auch seine Unterstützer tun.