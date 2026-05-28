Nur wenige Stunden vor Ablauf der Frist hat der bisherige APA-CEO Clemens Pig seine Kandidatur für die ORF-Generaldirektion öffentlich gemacht. Der gebürtige Innsbrucker gilt unter Politbeobachtern als aussichtsreichster Kandidat für den Job. „Ein ORF, dem Österreich vertraut“, soll das Leitmotiv seiner Kandidatur sein, so der 51-Jährige in einer Aussendung. Und weiter: „Der ORF gehört nicht seinen Führungskräften, nicht Parteien und nicht Interessengruppen. Er ist dem Publikum verpflichtet. Diese Verpflichtung ist der Maßstab meiner Bewerbung.“

Wesentlich sei für die Zukunft sei eine Erneuerung und „keine bloße Fortsetzung des Gewohnten“, es brauche vielmehr „eine Führung, die entscheidet, erklärt, zuhört und umsetzt.“ Wesentlich für ihn sei auch die Verantwortung des ORF für den gesamten österreichischen Medienstandort. Komme die Herausforderung für den Medienstandort vor allem von globalen Plattformen.

Thurnher bewirbt sich nicht

Während sich Pig also offiziell beworben hat, hat die aktuelle ORF-Chefin Ingrid Thurnher bekanntgegeben, dass sie sich nicht bewerben wird. In einem Schreiben gegenüber ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern begründet sie ihre Entscheidung damit, dass ihr in der verbleibenden Zeit so mehr Freiheit bleibe, um Missstände aufzuarbeiten, die richtigen Weichen zu stellen und das Vertrauen in den ORF zu stärken. „Ich muss nicht taktieren, ich muss nicht tun, was opportun ist“, schreibt Thurnher.

Ingrid Thurnher © ORF

Thurnher ist Mitte März nach dem Rücktritt von Roland Weißmann mit der vorläufigen Führung der Geschäfte des ORF-Generaldirektors betraut worden. Mitte April wurde sie mit 31 von 35 Stimmen im ORF-Stiftungsrat zur regulären ORF-Chefin bestellt. Damals kündigte sie an, in ihren acht Monaten an der Spitze des öffentlich-rechtlichen Medienhauses „die Weichen für einen besseren ORF“ stellen zu wollen. Sie wolle diverse Missstände im ORF „klar, konsequent und ohne jedes Ausweichen“ aufarbeiten, sagte die 63-jährige gebürtige Vorarlbergerin damals.

Transparenzbeirat-Bericht vor dem Sommer

Sie richtete bereits einen Transparenzbeirat ein, der sich kursierenden Vorwürfen widmet, Fehlverhalten aufdecken und erforderliche Konsequenzen aufzeigen soll. Er werde noch vor dem Sommer seinen Bericht vorlegen. „Dort, wo Entscheidungen in meiner Verantwortung als Generaldirektorin liegen, werde ich diese Empfehlungen auch umsetzen“, versichert sie nun und meint, dass manche Entscheidungen „möglicherweise wehtun“ und „Widerstand auslösen“ werden.

Lisa Totzauer hat sich ebenfalls beworben © APA

Schon beworben haben sich u. a. Ex-ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker, ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer, ORF-III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz, aber auch die „Exxpress“-Herausgeberin Eva Schütz, der Kärntner Unternehmensberater Ernst Primosch, die ehemalige ORF-Redakteurin Sonja Sagmeister und, kein Scherz, der Dinosaurier Radino.