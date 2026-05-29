Grund zum Feiern gibt es im Kindergarten St. Peter im Sulmtal: Dessen Leiterin Barbara Inschlag durfte kürzlich in Wien von Bildungsminister Christoph Wiederkehr das MINT-Gütesiegel in Empfang nehmen. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – Bereiche, die im Kindergarten St. Peter besonders gefördert werden.

So setzen sich die Kinder spielerisch mit Naturphänomenen auseinander, entdecken technische Zusammenhänge, experimentieren mit Wasser, Licht oder Magneten und lernen dabei, eigene Lösungen zu finden und Zusammenhänge zu verstehen.