Unter dem Motto „Pink Hill“ wurde die Koralm erneut zum Treffpunkt für queere Kultur, Wein und gelebte Gemeinschaft. Das fünftägige Festival in und rund um Trahütten begeisterte zahlreiche Besucherinnen und Besucher mit einem vielseitigen Programm aus Kulinarik, Kunst und gesellschaftlichem Austausch. Der Schwerpunkt lag auf queeren Weingütern, queeren Winzerinnen und Winzern und der Frage, wie Genuss, Haltung und Sichtbarkeit zusammenwirken können.

Organisiert vom Künstlerduo Itshe Petz und Io Tondolo sowie von Hannes und Stephan Tarmastin vom Theaterverein Trahütten entstand ein Festival-Format, das weit über klassische Weinverkostungen hinausging. Die Gäste nahmen an Weintouren entlang der Schilcher-, Sausaler- und Südsteirischen Weinstraße teil, erlebten Improtheater, szenische Lesungen queerer Literatur, Konzerte sowie einen stimmungsvollen Bubble Brunch mit Schaumweinverkostung.