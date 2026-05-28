Ein Segelflugzeug ist am frühen Donnerstagnachmittag im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) abgestürzt. Der Absturz ereignete sich im Bereich des Breitenkopfs, bestätigte eine Polizeisprecherin der APA einen Bericht der Online-Ausgaben von „Tiroler Tageszeitung“ und „Krone Zeitung“. Einsatzkräfte sollen sich vor Ort befinden.

Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ soll das Flugzeug gegen die Nordwand eines Berges geprallt und anschließend rund 80 Meter abgestürzt sein. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist jedoch weiterhin unklar. Ersten Informationen zufolge dürfte sich nur der Pilot in dem Flugzeug befunden haben.