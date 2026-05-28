Es ist eine Traumwoche für Sonnenanbeter. Die Schönwetterperiode und die Hitzewelle halten – nach kurzen Gewitter-Intermezzi am Mittwoch – auch in den kommenden Tagen an. Auch zum Wochenende hin bleibt es steiermarkweit meist wolkenlos und auch in den Bergen nimmt die Niederschlagswahrscheinlichkeit am Freitag laut Geosphere Austria weiter ab. Die Anzeige am Thermometer bewegt sich zwischen 24 und 30 Grad.

Samstag und Sonntag werden ebenfalls sommerlich heiß, auch wenn sich unter anderem am Samstag im Osten und Norden mehr Wolken und auch Gewitter bilden können. Am Sonntag kann es dann in der ganzen Steiermark ausgehend vom Bergland ab Nachmittag zu Regenschauern und Gewittern kommen.

Hitzewelle: Freude in den steirischen Freibädern

Einen besseren Start hätten sich die steirischen Freibäder nicht wünschen können. Die Holding Graz freute sich am heißen Pfingstwochenende unter anderem in der Auster über doppelt so viele Besucher wie am stärksten Tag im Mai des Vorjahres. Schon davor sei der Saisonkartenverkauf gut angelaufen, informiert Holding-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler. „In Summe verzeichnen wir im Mai aktuell ein Umsatzplus von 50 Prozent“, sagt er.

Ähnlich gute Nachrichten kann Andreas Riedler vom Freibad Fürstenfeld überbringen: „Wir haben am 23. Mai aufgesperrt, die ersten Tage sind schon richtig gut gelaufen. Am Feiertag am Montag waren richtig viele Leute da, fast schon wie an einem Ferientag mitten im Sommer.“ 26 Grad misst die Wassertemperatur im Moment, die Hitzewelle der vergangenen Tage hat ganze Arbeit geleistet. „Wir haben es wirklich richtig gut erwischt heuer, oft war es um diese Zeit in vergangenen Jahren dann doch noch zu kalt.“ Dem Familienbad in Kirchbach hat das Sommerwetter ebenfalls einen perfekten Saisonstart beschert, „wir haben extra die Eisheiligen abgewartet“, so Bademeister Erich Reicht. Auch die Saisonkarten seien schon gut weggegangen, informiert er.

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Bademeister Andreas Rindler freute sich in Fürstenfeld über einen gelungenen Saisonstart © KLZ/Carmen Oster

Ab wann ist es zu heiß für Arbeit im Freien?

Des einen Freud ist des anderen Leid. Während die Hitzewelle für Freibäder Umsatz und volle Liegewiesen bedeutet, können die Temperaturen für Menschen, die im Freien arbeiten, schnell zur Gefahr werden. Als Reaktion auf den Klimawandel trat mit 1. Jänner 2026 deshalb die Hitzeschutzverordnung in Kraft, die besondere Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer im Freien vorsieht. Neu ist, dass nicht mehr nur bestimmte Berufsgruppen bei Hitze geschützt werden müssen, sondern grundsätzlich alle Personen, die Tätigkeiten im Freien verrichten, erklärt Wolfgang Nigitz, Leiter der Abteilung Arbeitnehmerschutz in der Arbeiterkammer Steiermark.

„Sobald die Geosphere Austria eine Hitzeschutzwarnung hinausgibt, die mindestens der Stufe 2 entspricht, müssen Arbeitgeber handeln“, so Nigitz. Am Donnerstagnachmittag leuchtete die Hitzekarte der Geosphere grün, demnach keine Gefahr. „Leuchtet sie Gelb, tritt die Verordnung in Kraft.“ Die Schutzmaßnahmen gelten unter anderem ab einer „gefühlten“ Temperatur von 30 Grad, bei mehr als 32,5 Grad könne die Arbeit im Freien eingestellt werden, sollte kein kühlerer Arbeitsplatz vorhanden sein, wie Nigitz informiert. „Die Entscheidung obliegt allerdings den Arbeitgebern.“ Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter erhalten in weiterer Folge eine Schlechtwetterentschädigung. „Ja, Hitze fällt unter Schlechtwetter“, unterstreicht Nigitz.

Wolfgang Nigitz, Leiter der AK-Abteilung für Arbeitnehmerschutz © KANIZAJ MARIJA-M.

Beschattung, Kopfbedeckungen, UV-Schutzkleidung, ausreichend Trinkwasser – die Hitzeschutzverordnung schlägt verschiedene Vorgehensweisen vor, grundsätzlich sollen Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung, technische, organisatorische und persönliche Maßnahmen ausgeführt werden. „Was genau umgesetzt wird, liegt am Arbeitgeber und auch an der Tätigkeit.“ Die neue Verordnung schreibt zudem unter anderem vor, dass Krankabinen ab 2027 mit Kühlgeräten ausgestattet sein müssen.