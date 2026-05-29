Fichte und Waldkiefer haben heuer schon für einen Pollen-Rekord in Kärnten gesorgt. „Es war mit Sicherheit das größte Freisetzungsjahr seit Beginn der Aufzeichnungen des Pollenwarndienstes. Wir haben bis zu 12.000 Pollenkörner pro Kubikmeter Luft gemessen“, sagt Helmut Zwander, Wissenschaftlicher Leiter des Pollenwarndienstes Kärnten. Es sei ein Mastjahr der Fichte gewesen, das das bisher größte ähnliche Ereignis aus dem Jahr 1980 mit Sicherheit übertroffen habe, ist sich der Experte sicher, man sei aber noch dabei, die Daten auszuwerten. „Auch jetzt sind die Terrassen und Autos voll mit Pollen, die kommen allerdings aus dem subalpinen Raum und werden bis ins Klagenfurter Becken geweht. In den Tieflagen ist die Freisetzung mittlerweile vorbei“, sagt Zwander.

Fichten- und Waldkieferpollen seien zwar lästig, weil sie durch ihre Größe mechanische Reizungen auslösen können, aber sie verursachen keine allergischen Reaktionen, erklärt der Experte.

Vollblüte beginnt

Helmut Zwander, Wissenschaftlicher Leiter des Pollenwarndienstes Kärnten © Dieter Kulmer

Was Allergikern in den nächsten Wochen blüht, werde aber die Reizschwelle bei vielen Betroffenen übersteigen lassen: „Die Gräser stehen am Beginn ihrer Vollblüte. Es kommt die stärkste Belastungsphase des Jahres und das für den größten Teil der Bevölkerung, denn die meisten Menschen reagieren auf Gräserpollen allergisch.“ In den nächsten zwei Wochen, „vielleicht sogar drei“, werde die Belastung am höchsten sein. Trotz der anhaltenden Trockenheit konnten sich die Gräser durch die wenigen Regentage der letzten Woche gut erholen. „Zu wenig Regen fürs Grundwasser aber genug für die Wiesen. Sie sind gut gewachsen und stehen jetzt kurz vor der Vollblüte“, sagt Zwander.

Wichtigster Tipp für Allergiker: „Gehen Sie zum Arzt, beginnen Sie sofort mit einer Therapie. Die Medikamente heute haben so gut wie keinerlei Nebenwirkungen mehr. Es ist nicht nötig, zu leiden“, sagt Zwander. Zumal man riskieren würde, dass es bei Dauerbelastung zu einem „Stockwerkwechsel“ komme: „Wenn man nicht früh genug etwas gegen die Allergie tut, dann wechseln die Beschwerden vom Kopf – also Nase und Augen - in die Lunge und Betroffene entwickeln Lungenasthma.“

FFP2-Maske schützt

Abseits medikamentöser Behandlung empfiehlt Zwander Allergikern einen Hut – „Pollen kommen von oben“, Sonnenbrillen, häufiges Haarewaschen, da Pollen elektrostatisch aufgeladen seien und an Haaren und Tierfell haften bleiben würden. Im Freien getragene Kleidung solle man nach Möglichkeit aus Wohn- und Schlafzimmer fernhalten. „Auch FFP2-Masken kann ich Allergikern empfehlen. Pollen sind im Vergleich zu den Coronaviren Giganten, die Maske kann also erheblichen Schutz leisten“, sagt Zwander.

Die Tageszeiten mit den größten Belastungen würden vom Aufenthaltsort abhängen, erklärt Zwander. So sei außerhalb der Städte die höchste Belastung etwa von 6 Uhr in der Früh bis etwa 14 Uhr. Danach gäbe es eine leichte Entspannung, bevor es wieder zu einem abendlichen Gipfel zwischen 18 und 20 Uhr komme: „Im Vorteil sind Nachtschwärmer, sie können Spaziergänge zwischen 3 Uhr bis etwa 5 Uhr in der Nacht einplanen, da können sie frei durchatmen“, sagt der Pollenexperte. In Städten sei die Belastung etwas verzögert, die größte Belastung beginne hier ab etwa 10 Uhr am Vormittag und könne sogar - abgeschwächt bis 23 Uhr anhalten.

Berg und Wald

Am geringsten sei die Pollenbelastung in den nächsten Wochen auf den Bergen und in den Wäldern. „Wir haben festgestellt, dass ab etwa 150 Meter innerhalb der Waldgrenze die Belastung durch Gräserpollen extrem abnimmt. Die Waldgräser blühen erst im Juli. Das Gleiche gilt in den Bergen, dort beginnt die Blüte auch erst ab Juli.“ Wandern im Wald und auf den Bergen ist eine klare Empfehlung des Experten. Um anderes sollte man aber einen großen Bogen machen: „Die Nähe von Roggenfeldern unbedingt meiden. Roggen hat unter den Gräsern einen der größten Pollen und löst heftige allergische Reaktionen aus.“

Beruhigen kann der Experte Allergiker nur damit, dass es kein „Gras-Mastjahr“ werden wird: „Das gibt es bei Gräsern nicht, sie setzen ihre Pollen relativ konstant ab. Weniger werde es nur bei absoluter Trockenheit. Heuer wird ein durchschnittliches, vielleicht etwas überdurchschnittliches Gräserpollenjahr.“