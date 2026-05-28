Nach den Turbulenzen des Vorjahres und dem Rückzug von Harald Mahrer als WKÖ-Präsident nach hitzigen Gagendebatten ist der Reformdruck auf die Wirtschaftskammer stark gestiegen. Nachfolgerin Martha Schultz kündigte auch im Interview mit der Kleinen Zeitung an: „Wir werden wirklich alle Bereiche auf den Prüfstand stellen.“

In einem Stufenmodell sollen die Betriebe entlastet werden, „spätestens ab 2030 ersparen sich die Unternehmen nachhaltig ein Volumen von 100 Millionen Euro jährlich“, so Schultz Mitte April. Parallel dazu laufen auch in den Bundesländern Reform- und Einsparungsprozesse. Wie berichtet, wurde in der Steiermark im vergangenen Herbst eine entsprechende Gruppe eingesetzt, in der alle WK-Fraktionen vertreten sind. Bei der erweiterten WK-Präsidiumssitzung wurden am Donnerstag in Graz ihre Handlungsempfehlungen vorgelegt und beschlossen. Daraus sollen nun die konkreten Maßnahmen abgeleitet werden.

Auf dieser Basis plane die steirische Wirtschaftskammer „bis zum Jahr 2030 rund acht Millionen Euro einzusparen, das entspricht knapp zehn Prozent der laufenden Kosten“. Dadurch soll „eine schrittweise Senkung des Landeskammeranteils der Kammerumlage zwei, KU2, von derzeit 0,22 auf 0,18 Prozent bis zum Jahr 2030 ermöglicht werden“, wie betont wird.

Regionalstellen, ICS, Innolab, . . .

Die Liste der dahinterliegenden Effizienz- und Einsparungsempfehlungen ist durchaus umfangreich: So sollen „sämtliche Förderungen, Kooperationen, Subventionen und Unterstützungsleistungen organisationsübergreifend kritisch hinterfragt werden“, wie betont wird.

Konkret schlägt die Reformgruppe etwa vor, die Unterstützungsleistungen an das Internationalisierungscenter (ICS) zu evaluieren – dabei gehe es etwa um den Abbau von Doppelgleisigkeiten. Die Unterstützungsleistungen für das – an sich geschätzte – Innolab sollen reduziert werden. Die Betriebsnachfolgeinitiative „Follow me“ soll „spartenübergreifend unter Einbeziehung der Nachbarbundesländer“ verankert werden, für die Mitgliederzeitung „Steirische Wirtschaft“ soll es eine Digitalisierungsstrategie geben, die Print-Erscheinungstermine sollen evaluiert werden.

Auch diverse Kooperationen und Unterstützungsleistungen werden einer „kritischen Betrachtung“ unterzogen. Künftig sollen auch mehr Veranstaltungen in der Wirtschaftskammer selbst abgehalten werden und nicht mehr auswärts, genannt wird u. a. die Gründermesse. Empfohlen werden auch „strukturelle Anpassungen im Bereich der Regional- und Servicestellen, wo mobile Alternativen im Zuge einer Digitalisierungsstrategie geprüft werden sollen“. Dies gelte „insbesondere für Servicestellen mit begrenzenten Öffnungszeiten wie Mariazell, Fürstenfeld, Bad Aussee, Bad Radkersburg und Mürzzuschlag sowie mittelfristig auch für Standorte wie Gröbming und Murau“. Zudem soll eine Integration der Regionalstelle Leoben in das WKO-Areal Niklasdorf geprüft werden. Auf Basis aller Vorschläge werde nun „ein konkretes Efffizienzprogramm abgeleitet“, wie es heißt.

Die Reaktionen

Die Einsparungen würden „nach der letzten Senkung der Kammerumlage 2 im Jahr 2023 – eine weitere schrittweise Senkung der Kammerumlage 2 ermöglichen, die schon 2027 beginnen wird“, so WK-Präsident und Wirtschaftsbund-Obmann Josef Herk, der sich für die Arbeit der Reform bedankte, nun werden „in den kommenden Monaten konkrete Maßnahmen folgen“. Thomas Kainz, Landesobmann Freiheitliche Wirtschaft sieht in der KU2-Senkung „einen richtigen Schritt“. „Unsere Unternehmen stehen unter massivem Kostendruck. Daher braucht es eine Kammer, die zuerst bei sich selbst spart.“

Die Handlungsempfehlungen wurden von den Fraktionen gemeinsam ausgearbeitet (v.l.): Thomas Kainz, Landesobmann Freiheitliche Wirtschaft, WKO Steiermark Präsident Josef Herk, Landesobmann Wirtschaftsbund, Andrea Kern, Landessprecherin Grüne Wirtschaft, Robert Rothschädl, gf. Landespräsident Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband und Markus Ritter, Vizepräsident Industriellenvereinigung © Fischer

Andrea Kern (Gründe Wirtschaft) unterstreicht: „Durch den Abbau von Doppelgleisigkeiten und den Rückbau auf Kernaufgaben wird die von uns seit Langem geforderte Verschlankung der Wirtschaftskammer nun endlich in Angriff genommen.“ Robert Rothschädl (Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband) sieht „einen ersten Schritt getan“. Die Arbeit der Reformgruppe könne „durchwegs als sehr konstruktiv und produktiv beurteilt werden“.

Christian Kovac (Unos) begrüßt ebenfalls „erste Schritte“, betont aber auch: Es bleibe noch viel zu tun, „unser Anspruch sind echte strukturelle Reformen“. Industrie-Präsident Kurt Maier sieht mit den Handlungsempfehlungen „eine echte Entlastung der Mitgliedsbetriebe“ einhergehen, zudem seien „auch Schritte zu einer zeitgemäßen und effizienten Wirtschaftskammerorganisation“ definiert worden. Es gelte nun „stetig Entlastungs- und Effizienzpotenziale zu heben“.