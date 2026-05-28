Spekuliert wurde schon seit Monaten, nun sind die Weichen gestellt worden: Der Direktor der steirischen Wirtschaftskammer, Karl-Heinz Dernoscheg (66), wird mit Jahresende den Ruhestand antreten. Ihm wird Anfang 2027 die gebürtige Grazerin Eva Liebmann (46) nachfolgen. Erstmals in der steirischen WK-Historie wird diese Position damit weiblich besetzt.

Die gebürtige Steirerin kann auf eine bemerkenswerte Ausbildungs- und Berufskarriere mit starker internationaler Note verweisen. Die promovierte Betriebswirtin studierte u. a. an der KF Uni Graz, hat aber auch Austauschsemester in Zagreb und New Jersey und zudem ein Masterstudium (Public Administration) an Harvard Kennedy School in Cambridge (USA) absolviert.

Sie war als Finanzattachée an der österreichischen Botschaft in Washington D.C. tätig, leitete während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft die ECOFIN-Abteilung in Brüssel und war zudem u. a. Geschäftsführerin der Einlagensicherung Austria, Leiterin der strategischen Kommunikation bei der Bawag sowie von 2021 bis 2022 auch interimistische Gesamtleiterin des Instituts für Höhere Studien (IHS) in Wien.

„Zukunft des Standorts aktiv mitgestalten“

Seit September 2025 ist sie stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich. „Eva Liebmann steht für strategische Modernisierung, wirtschaftspolitische Kompetenz und neue Impulse in der Interessenvertretung“, betont Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk. Die designierte WK-Direktorin bringe „nicht nur umfassende Erfahrung in Wirtschafts-, Finanz- und Europapolitik mit, sondern auch ein starkes internationales Netzwerk sowie tiefgehende Expertise in Transformation und Standortpolitik“. Zumal sich, so Herk, „die Anforderungen an Interessenvertretungen rasant verändern“. Parameter wie „Digitalisierung, Transformation, Wettbewerbsfähigkeit und internationale Vernetzung“ werden dabei immer wichtiger.

„Die Steiermark steht für Innovationskraft, Unternehmergeist und industrielle Stärke“, unterstreicht Liebmann. Sie freue sich darauf, „neue Impulse für eine moderne Interessenvertretung zu setzen“ und mit den Unternehmerinnen und Unternehmen sowie dem Team der steirischen WK „die Zukunft des Wirtschaftsstandorts aktiv mitzugestalten“.

Dernoscheg, der seit April 2014 WK-Direktor ist, habe das Haus „über viele Jahre hinweg mit hoher Kompetenz, Verlässlichkeit und strategischem Weitblick geprägt“, betont Herk.