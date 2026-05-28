Was vor wenigen Monaten mit ersten internationalen Live-Operationen aus dem OP-Saal des Elisabethinen-Krankenhauses Klagenfurt begann, entwickelt sich zunehmend zu einer weltweiten Ausbildungsplattform für moderne Hernienchirurgie. Immer mehr Chirurginnen und Chirurgen aus Europa, Afrika, Asien und Südamerika verfolgen Eingriffe aus Klagenfurt in Echtzeit, tauschen sich direkt mit dem OP-Team aus und lernen moderne minimalinvasive Operationstechniken aus Kärnten kennen.

Mit Andreas Grün, Leiter der Allgemeinchirurgie am Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt, verfügt die internationale Ausbildungsplattform „LiSTO.academy“ nun offiziell über einen weiteren Trainer aus Österreich. Gemeinsam mit dem Medizintechnikunternehmen Gimmi GmbH fand kürzlich bereits der erste internationale Kick-off-Workshop statt. Künftig werden vom Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt aus internationale Trainings und Schulungen zur Anwendung moderner Hernienimplantate und mikroinvasiver Operationsinstrumente angeboten. Das internationale Interesse daran wächst: Bereits bei den ersten Live-Schulungen nahmen Chirurgen aus Deutschland, Frankreich, Polen, Südafrika, Indien, Peru, Algerien oder Kambodscha teil. Bei den jüngsten Trainings verfolgten Teilnehmer aus Ägypten, Argentinien, Mexiko, Malaysia und Vietnam die Eingriffe und Fachschulungen direkt aus dem Klagenfurter OP-Saal.

Chirurgen aus 17 Ländern verfolgten die minimalinvasive Leistenbruchoperation von Andreas Grün und seinem Team in Echtzeit © Ekh/listo Academy

Austausch in Echtzeit

Im Mittelpunkt steht die sogenannte „MILS-TAPP-Technik“ – eine besonders schonende Form der minimalinvasiven Leistenbruchchirurgie. Durch den Einsatz extrem feiner Instrumente wird das operative Trauma deutlich reduziert. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das weniger Schmerzen, kleinere Narben und eine raschere Erholung nach dem Eingriff. Während in Klagenfurt operiert wird, können internationale Spezialisten die Eingriffe live mitverfolgen, Fragen stellen und operative Details direkt mit dem OP-Team besprechen. Der fachliche Austausch erfolgt in Echtzeit und macht die Schulungen besonders praxisnah.

„Der direkte Austausch während der Live-Operationen ermöglicht einen intensiven Wissenstransfer. Dass Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Teilen der Welt bei Eingriffen aus Klagenfurt mitlernen, zeigt die internationale Bedeutung moderner minimalinvasiver Chirurgie“, erklärt Grün. Als einziges Krankenhaus in Kärnten ist das Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt Teil der international vernetzten „LiSTO.academy“.