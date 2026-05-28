Zuerst kein Titel, dann drei innerhalb eines Jahres: Der Legendenstatus von Oliver Glasner beim englischen Fußball-Premier-League-Klub Crystal Palace ist am Mittwoch noch einmal deutlich gestiegen. Der 51-Jährige durfte zum Abschied den Pokal für den Conference-League-Sieger stemmen, nach FA-Cup und Supercup auf nationaler Ebene folgte nun dank eines 1:0 gegen Rayo Vallecano in Leipzig der erste Triumph im Europacup. Wohin die Reise für Glasner geht, ist noch völlig offen.

„Ich war natürlich angespannt, wenn man weiß, dass das das letzte Spiel ist. Es hat mir sehr viel bedeutet, den Verein mit einer Trophäe zu verlassen“, sagte Glasner. Im Jänner hatte der Oberösterreicher angekündigt, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den 1905 gegründeten Londonern nicht zu verlängern. Rund zweieinhalb Jahre war er im Amt und dabei erfolgreicher als alle anderen Vorgänger von ihm zusammen. „Es war das 60. Saisonspiel. Ich weiß nicht, wie viele Tage wir beisammen waren, was die Spieler und der Staff investiert haben. Das ist heute der Zahltag.“

Ungeliebter Bewerb sorgt für Jubel

Gejubelt werden durfte dank eines Abstaubertors von Jean-Philippe Mateta (51.), infolge einer, Torchancen betreffend, komplett ereignislosen ersten Hälfte. „Es fühlt sich fantastisch an, es ist unglaublich, ich will einfach nur feiern und Party machen“, sagte der Matchwinner. Für Klubchef Steve Parish wurde gleich bei der ersten Europacup-Teilnahme von Crystal Palace „ein Traum wahr“. Glasner bezeichnete den Sieg „aufgrund der 15 Minuten nach der Halbzeit, wo wir sehr gut gespielt haben“, als „verdient“. Danach habe man alles wegverteidigt. In einem Finale könne eine gute Aktion über den Titel entscheiden. „Ich bin glücklich, dass es für uns ausgegangen ist.“

Als Belohnung gab es den Titel in einem Bewerb, in dem man eigentlich gar nicht mitspielen hätte wollen. Crystal Palace war als FA-Cup-Sieger für die Europa League qualifiziert, wurde aufgrund der UEFA-Regeln zum Verbot von Mehrfach-Eigentümerschaften aber in die CoL zurückgestuft. Ein Jahr später darf sich der Klub nun dank des Triumphs am Mittwoch wirklich in der Europa League versuchen. „Jetzt ist Crystal Palace dort, wo der Klub schon diese Saison sein hätte müssen. Der Verein, die Fans und Spieler bekommen ein Jahr verspätet, was sie sich verdient haben“, bekräftigte Glasner.

Allerdings ohne ihren Erfolgstrainer. Der hatte auch in den vergangenen Wochen stets den vollen Fokus auf seinem Team. „Ich habe alles bis jetzt gecancelt. Ich hatte keine Lust und keine Energie, mit einem anderen Klub zu sprechen“, betonte Glasner. Er habe sich seiner Mannschaft verpflichtet gefühlt. „Dass ich zu 100 Prozent konzentriert auf die Jungs bin, denn sie haben 100 Prozent Oliver Glasner verdient.“ Einen Plan gibt es beim Ex-Ried-Spieler bisher nur für die kurzfristige Zukunft. „Es geht leicht verkatert zurück nach London. Dann heißt es, Wohnung räumen und es geht zur Familie“, sagte der frühere Frankfurt-Coach. Mit der Eintracht hatte er 2022 bereits die Europa League gewonnen.

Spekulationen zufolge könnte er nun wieder in der deutschen Bundesliga, bei Bayer Leverkusen, landen. Glasner soll bei einer Trennung von Kasper Hjulmand als Nachfolger hoch im Kurs stehen. Dazu, wie auch zu einer möglichen Auszeit, wollte er sich nicht äußern. „Ich habe im Fußball gelernt: Alles, was ich heute sage, ist morgen falsch.“ Bessere Werbung für sich selbst hätte er jedenfalls kaum machen können. „Was er in den zweieinhalb Jahren aus der Mannschaft gemacht hat, ist unglaublich. Er hat dafür gesorgt, dass es jetzt beim Klub eine komplett andere Sichtweise auf Bewerbe gibt“, sagte Mittelfeldspieler Adam Wharton.